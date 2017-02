BARANJA NA NOGAMA ZBOG NEMORALNOG NAMETA: ‘Zovu nas i pitaju je li ovo News Bar’

Odluka baranjske Općine Čeminac da od ove godine počne naplaćivati porez na upotrebu javnih prometnih površina za teretna vozila, traktore i njihova priključna vozila izazvala je velik sukob općinske vlasti i lokalnih gospodarstvenika, prvenstveno vlasnika OPG-ova koji taj namet smatraju konačnim udarcem za njihov opstanak, piše Jutarnji.

‘Ovime nam općinska vlast doslovce zabija posljednje čavle u lijesove, a sve zbog samovolje jednog pojedinca, konkretno načelnika Zlatka Pinjuha, koji je praktički privatizirao općinu, okruživši se poslušnicima koji samo dižu ruke za ono što on zamisli. Nitko od njih ne razmišlja da time ugrožava egzistenciju brojnih obitelji u općini, rekao je Petar Pranjić, poljoprivrednik iz Čeminca te predsjednik baranjske udruge Brazda, koja je od Ministarstva poljoprivrede i Vlade zatražila zaštitu od HDZ-ova načelnika Pinjuha.

‘Nemoralni porez’

‘Za sve mještane općine Čeminac blagoslov bi bio kada bi taj čovjek odstupio s mjesta načelnika i da do predstojećih izbora dobijemo povjerenika Vlade, a onda na izborima što bude. Znamo da to neće promijeniti ovu katastrofalnu odluku o porezima, ali dugoročno će nam pomoći’, mišljenja je Pranjić, koji je istaknuo da bi on Općini za svojih 15 traktora i priključnih strojeva godišnje trebao platiti otprilike 30 tisuća kuna poreza.

‘To je gotovo dvostruko više od troška koji imam za registraciju vozila, a kojim sam platio i korištenje cesta. Ne sporim zakonitost općinske odluke, ali ona je duboko nemoralna, a iznosi apsolutno previsoki. To ne naplaćuje niti jedna druga baranjska općina, zovu nas ljudi sa svih strana i pitaju je li možda riječ o skrivenoj kameri ili vijesti s News Bara. Nažalost, ovo je zbilja’, ogorčeno je rekao.



Prozvani Pinjuh, s druge strane, u svemu ne vidi ništa sporno te tvrdi kako je odluka donesena ‘radi prikupljanja sredstava za održavanje i obnovu prometnica kojima upravlja Općina Čeminac, a koje se najviše uništavaju upravo prometovanjem traktora, kamiona i poljoprivrednih strojeva’. U prijevodu, tim novcem održavat će se i obnavljati nerazvrstane ceste te poljski putevi. Raspon cijena kreće se od 50 do 2000 kuna godišnje za traktore ovisno o njihovoj snazi te od 500 do 3000 kuna godišnje za motorna vozila ovisno o broju osovina i masi vozila. Za povremene korisnike moguće je platiti jednokratnu naknadu od 20 do 200 kuna.

Načelnik: ‘To je naše pravo’

‘Naše je pravo i obveza da to zakonski uredimo, što smo i učinili. Nije to izmišljotina, jer neke općine u Hrvatskoj to rade već 20 godina i puno više naplaćuju, a kod nas famu stvaraju ljudi koji su naučili da ništa ne plaćaju. Bune se dva poljoprivrednika koji općini ništa nisu dali, imaju strojeve vrijedne 15 milijuna kuna, godišnje uprihoduju 1,5 milijuna kuna i sada im je problem platiti 30.000 kuna jer svojim strojevima preopterećuju i oštećuju javne površine svih građana. Dužnost vlasti je da nivelira odnos uništavanja zajedničkog dobra s njegovim građenjem i mi ovime pomažemo razvoju općine’, naglasio je Pinjuh.

Od ovog nameta godišnje očekuje prihod od 400.000 kuna. Kod izrade cjenika vodili su se, kazao je, cijenama koje imaju neke druge općine koje to naplaćuju, pri čemu smatra da su porezi u Čemincu simbolični.

‘To su minimalni iznosi u odnosu na opterećenja koja, primjerice, radi traktor od 20 tona. Vrijeme je da ti ljudi nešto i vrate zajednici koja im je toliko dala, a ako će ih ovo ugušiti, onda u najmanju ruku nisu dobri gospodarstvenici’, rekao je načelnik Čeminca.

Kazna dvostruko viša od cijene poreza

Odgovorio je onima koji su ga prijavili premijeru Andreju Plenkoviću te ministru Tomislavu Tolušiću, rekavši kako on skrbi o općini te da su se trebali javiti njemu, ‘a ne tražiti rješenja kod premijera Plenkovića i ministra Tolušića’.

‘Pa, ne žive njih dvojica na području općine Čeminac, nego mještani koji će u svibnju reći je li ovo što radimo dobro ili nije’, zaključuje Pinjuh.

Vlasnici vozila na koje su odluka odnosi moraju se do kraja siječnja javiti u Općinu i platiti porez kako bi dobili suglasnost za korištenje javnih površina. Svi koji to ne učine, a komunalni redari ih zateknu na javnoj površini s vozilom platit će kaznu koja je dvostruko viša od cijene poreza. Prijaviti se moraju i oni koji će povremeno koristiti čeminačke javne površine kako bi platili jednokratnu naknadu’, piše Jutarnji.