BAČIĆ (HDZ) TVRDI: ‘Presuda šestorki ne može biti temelj za odštetu logorašima iz BiH’

Nakon presude Haškog suda logoraši iz BiH najavili su tužbe protiv Hrvatske

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u četvrtak je komentirao najavljenu tužbu logoraša BiH protiv Hrvatske, istaknuvši da presuda “šestorki” u Haagu ne može biti pravni temelj za traženje odštete zatočenika logora ili bilo kojih drugih žrtava s bilo koje strane u BiH. Haški sud ne sudi državama ili narodima, on je osnovan isključivo da se utvrdi odgovornost pojedinaca za najteža kaznena djela počinjena u ratu na prostoru bivše države, te da doprinese pomirbi naroda na tom području, rekao je Bačić.

‘Hrvatska napravila najviše za suverenitet BiH’

“Presude državama, koje bi bile temelj pojedincima ili udrugama da traže naknadu štete za zločine za koje su odgovorne države, moguće su jedino na temelju presude Međunarodnog suda pravde u Haagu. Na temelju presude ‘šestorki’ nije moguće tražiti odgovornost niti naknadu štete od Hrvatske”, smatra Bačić.

Hrvatska je od svih država na svijetu napravila najviše za suverenitet i teritorijalni integritet BiH, ustvrdio je Bačić koji drži nepravednom presudu o “udruženom zločinačkom pothvatu”, ne temelju čega je šestorka osuđena u Haagu. Ne vidim elemente temeljem kojih bi Hrvatska trebala na bilo koji način snositi posljedice ili se ispričavati za ono što se događalo devedesetih u BiH, poručio je Bačić.



Saborski zastupnik SDP-a Orsat Miljenić kratko se osvrnuo na moguću tužbu logoraša iz BiH, rekavši kako je uvjeren da Hrvatska nije odgovorna i da ne treba ništa platiti. “To je moj stav kao političara i građanina ove zemlje a, naravno, svatko ima pravo pred sudom potraživati ono što misli da mu ide”, dodao je.

Često traženje stanki u ime zastupničkih klubova

Bačić se na upit novinara osvrnuo i na često traženje stanki u ime zastupničkih klubova, napomenuvši da u ovom sazivu Sabora imamo daleko najviše stanki od svih do sada, te da dolazi do zlouporabe instituta stanke. “Stanka je izvorno bila zamišljena kako bi se klubovi dogovorili oko nekog pitanja ili ako bi došlo do nekakve izvanredne situacije u državi. Sada je stanka postala svojevrsna konferencija za tisak pojedinih klubova, tako da je izgubila smisao u odnosu na ono kako je prvobitno zamišljena”, ocijenio je Bačić.

Zbog toga ćemo, najavljuje, ići u izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora kako bi vratili dignitet raspravama po pojedinim točkama dnevnog reda. “Često se dogodi da se tijekom rasprave zatraži nekoliko stanki tako da se na kraju više i ne zna o čemu se raspravlja. Trebalo bi propisati kada, na koji način i pod kojim uvjetima se može tražiti stanka. Nadam se da ćemo s izmjenama Poslovnika ići na početku proljetnog zasjedanja, u siječnju ili veljači“, kaže Bačić.