ANTE RAMLJAK TVRDI: ‘Može me se smijeniti u bilo kojem trenutku’

Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak istaknuo je danas da ga se može smijeniti u bilo kojem trenutku te da odredba ugovora prema kojoj se za odobrenje plana financijskog restrukturiranja koncerna traži pisano odobrenje kreditora nema nikakve veze s nagodbom s vjerovnicima.

“Naravno da Vlada odnosno Trgovački sud mogu smijeniti mene ili bilo kojeg izvanrednog povjerenika u bilo kojem trenutku, jer se imenovanje ili opoziv obavljaju isključivo u skladu sa zakonom o postupku izvanredne uprave. Ako bi došlo do smjene, kreditori bi mogli odlučiti da smjena ne znači ujedno i neispunjenje obveze te da zbog zamjene mene drugim povjerenikom kredit ne dolazi na naplatu. Ukoliko bi drugog povjerenika ili povjerenicu ocijenili dovoljno kvalitetnim odabirom za pretpostaviti je da bi zbog zaštite svojih interesa upravo tako i učinili”, komentirao je Ramljak najnovije informacije o Agrokoru koje možete pročitati OVDJE.

‘Logično je da nova zaduženja traže prethodno odobrenje kreditora’

Ramljak napominje i da je točno da jedna odredba ugovora kaže da plan financijskog restrukturiranja traži pisano odobrenje kreditora.



“Ta se odredba odnosi primjerice na nova zaduženja koja bi moguće htjeli podići Agrokor ili pojedinačne kompanije ili na nagodbe s bankama kreditorima kompanija koje su izvan zakona o postupku izvanredne uprave i logično je i razumno da takva nova zaduženja ili nagodbe traže prethodno odobrenje kreditora, koji su već kreditirali kompaniju sa 960 milijuna eura. Ta odredba nema nikakve veze s nagodbom s vjerovnicima Agrokora d.d. prema zakonu o postupku izvanredne uprave”, stoji u njegovoj izjavi.

A prema tekstu u objavljenom u medijima, Vlada ne smije smijeniti Antu Ramljaka kao izvanrednog povjerenika ili glavnog savjetnika u procesu ‘lex Agrokor’, jer će se to smatrati povredom Ugovora o kreditiranju.

Kako navodi, Ugovor o najstarijem kreditu od 1,06 milijardi eura naziv je tzv. roll-up kredita, potpisanog 8. lipnja ove godine između Agrokora, zajmodavaca i agenta kredita, koji sadrži niz odredbi koje tim kreditorima daju pune ovlasti u upravljanju procesom lex Agrokor.

Sporovi će se rješavati po anglosaksonskom, a ne po hrvatskom pravu?

Ključni kreditori su investicijski fondovi Knighthead Capital Management i Monarch, Zagrebačka banka, Erste banka, ruska VTB banka i investicijske banke J.P Morgan i Goldman Sachs i 20-ak zasad nepoznatih investicijskih fondova.

Taj ugovor o najstarijem kreditu u jednom važnom dijelu stavlja lex Agrokor ‘izvan snage’ i kreditorima daje svu ovlast u donošenju i provođenju nagodbe vjerovnika i restrukturiranja Agrokora.

Odredbe u tom kontekstu su one koje govore o tome da se plan restrukturiranja i nagodba vjerovnika ne mogu donijeti bez odobrenja zajmodavaca iz tog kredita, piše Jutarnji list.

Navode i kako je ugovorom određeno da će se sporovi između potpisnika ugovora rješavati po anglosaksonskom pravu, a ne hrvatskom ili kontinentalnom pravu, što u stvari znači da bi se sve arbitražne radnje i pravni sporovi koji mogu nastati u tom procesu vodili vjerojatno u Londonu ili Washingtonu.

To su glavne odredbe ugovora do kojeg je Jutarnji list došao na Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Ugovor je tamo priložen prilikom upisa brojnih zabilježbi na cijeli niz Agrokorovih nekretnina koje su do rujna ove godine, kad je stavljena zabilježba o kreditu u zemljišne knjige, bile neopterećene zaduženjima.

Riječ je o spisu položenom na zagrebačkom sudu koji ima ukupno 1.500 stranica, a sastoji se od Ugovora o kreditnom zalogu i Ugovora o najstarijem kreditu sročenog na 209 stranica koji su u spis priloženi na engleskom jeziku, te uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

