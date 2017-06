TRAGEDIJA U PULI: Preminuo je otac koji je iz valova u zadnji čas spasio svog 12-godišnjeg sina

Muškarac, državljanin Srbije (40), hrabri otac koji je jučer u Gortanovoj uvali spašavao svoga sina od utapanja, preminuo je danas u Općoj bolnici u Puli.

Već jutros iz bolnice nisu stizale optimistične informacije, te je na krau potvrđeno kako liječnici nisu uspjeli spasiti život nesretnom 40-godišnjaku, javlja Regional Express.

Hitan prijevoz u bolnicu

Nesreća se dogodila u četvrtak kada su uzburkano more u pulskoj Gortanovoj ulici upali muškarac i njegov 12-godišnji sin. Informaciju je potvrdio regionalni centar 112, koji je i organizirao žurno spašavanje unesrećenih.

DRAMA U PULSKOJ UVALI: Iz mora izvukli dječaka i njegovog oca, kojeg su oživljavali preko pola sata



Obojica su ubrzo i izvučena iz vode. Već tijekom intervencije na plaži bilo je jasno da je otac u puno težem stanju od njegovog sina. Nakon reanimacije koja je potrajala preko 30 minuta 40-godišnjak je vozilom Hitne pomoći žurno prevezen u Opću bolnicu Pula.

Dječak skočio u uzburkano more

Kako je objavio Regional Express, do nesreće je došlo kad je dječak unatoč nepogodnim uvjetima za kupanje skočio u more, a reagirao je njegov otac kad je vidio da malog more valja i da se napio vode. Dječak je u nekoliko navrata pokušao izaći iz mora ali nije uspjevao, nakon čega je u more skočio otac koji je uspio izvući dijete.