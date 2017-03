ZAGREBAČKI STUDENTSKI DOM NA UDARU MANIJAKA: Muškarac upao u kupaonicu i snimao djevojke koje su se tuširale

Četvrti paviljon Studentskog naselja Stjepan Radić po drugi se put u samo mjesec dana našao na meti manijaka. Nakon što je u taj paviljon ušetala kradljivica i studentici pokušala ukrasti novčanik te ju pritom fizički napala, novi nemili događaj u istom se paviljonu dogodio sinoć.

Kako piše srednja.hr, mlađi i još uvijek neidentificirani muškarac upao je u kupaonicu ženskog kata paviljona i snimao djevojke koje su se tuširale.

‘Netko je gurnuo mobitel ispod vrata’

“Moja prijateljica se tuširala, a netko je gurnuo mobitel ispod vrata. Kad ga je vidjela, vrisnula je i on je počeo trčati. Sva sreća da je pogledala dolje i vidjela kameru. Moguće da je nekog snimao, a da osoba to ni ne zna”, ispričala je stanovnica doma.

Uprava doma slučaj detektirala i kažu, intenzivno rade na tome da pronađu počinitelja.



“Netko je izvana ušao i može biti da je neko vrijeme bio u paviljonu, to ne možemo znati. Detektirano je da kroz glavni ulaz nije ušao. U roku od 4 minute zaštitari su već bili tamo, znači nije mogao proći kraći period nego što su oni došli”, kažu iz Uprave.

Napominju kako je policija istog trena obaviještena o tome i napravljen je zapisnik, ali ostaje nejasno kako je muškarac ušao u paviljon.

Ipak, poznato im je da studenti često ostavljaju otvorena vrata požarnog puta, kako bi si skratili put ulaska ili izlaska iz paviljona.

“Požarne stepenice se zatvaraju i svagdje imamo upozorenje i etikete da se ta vrata moraju zatvarati. E sad, ako pojedinac, netko od studenata, ostavi ta vrata otvorena, tu nastaje problem. Oni se uglavnom služe, a to ne bi smjeli, požarnim stubištem i to je problem. Mi svaki dan po nekoliko puta obilazimo paviljone u svrhu uklanjanja prepreka, recimo boca ili kišobrana koje studenti ostave da im se ta vrata ne zaključaju. Studenti sami sebi na taj način stvaraju nelagodu, a vi to ne možete spriječiti. Nisu svjesni da im iz te komocije može nastati velika šteta, kao što je možda i sada netko ušao”, rekli su iz Uprave.

Studentski odbor putem Facebooka upozorio studente

Studentski odbor doma je putem Facebooka upozorio studente da ne koriste požarno stubište kako bi si skraćivali put i da vrata tog stubišta drže zatvorenima. Studenti svjedoci, ukoliko postoje, zamoljeni su da se jave na recepciju doma kako bi se počinitelj što prije pronašao.