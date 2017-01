STRAVIČAN PRIZOR KOD FAŽANE: Pronađene lešine devet pasa s brojnim ranama. Netko ih je ubio!

Istarska policija zaprimila je u ponedjeljak oko 10 sati dojavu da su na predjelu Marana u Fažani pronađene strvine pasa, a policijski službenici su nakon obavljenog očevida utvrdili da je nepoznati počinitelj u grmlje odbacio strvine devet pasa.

Glas Istre piše kako je na cesti Vodnjan – Fažana, pored jedne stare ruševne zgrade zarasle u bršljan, na vrhu ilegalnog odlagališta slučajna prolaznica naišla u nedjelju na stravičan prizor. Prolazeći biciklom, zastala je kako bi fotografirala tu ruševinu, no tada je ugledala odbačene strvine devet pasa. Taj ju je prizor toliko šokirao da je najprije povraćala, a potom alarmirala policiju i komunalne redare.

Braća prepoznala svoju crnu pudlicu među lešinama

Prizor koji je ondje dočekao veterinarske inspektore, higijeničare, komunalce, policajce i novinare nalikovao je na one iz horor filmova. Radilo se o devet lešina, mahom velikih pasmina te tri manje, poput pudlica, relativno dobro uščuvanih s brojnim ranama. Naime, hladnoća je sačuvala lešine od raspadanja, ali i širenja nesnosnog smrada, piše Glas Istre.

Veterinari su procijenili da su lešine pasa ondje bačene unatrag mjesec dana. A nakon objave fotografija u Glasu Istre, javili su se i neki od vlasnika usmrćenih pasa.



“Ne mogu vjerovati, to je moj pas”, kazao je drhtavim glasom mještanin Valbandona tijekom prepoznavanja jednog od devet pronađenih lešina pasa.

On i njegov brat u utorak ujutro su u Higijenskom servisu pulske Veterinarske ambulante na Kaštijunu, gdje se deponira animalni otpad prije prijevoza u zagrebačku kafileriju, prepoznali svoju crnu pudlicu koju su najprije uočili na fotografiji.

“Kada sam u novinama vidio priču imao sam loš predosjećaj, rekao sam bratu da je to sigurno naš pas, a on mi nije vjerovao. Zato smo išli u veterinarsku stanicu u Pulu, razgovarali smo s veterinarima i veterinarskom inspektoricom i oni su nas poslali na prepoznavanje. I sada kada smo ga vidjeli, znam, to je moj pas, ova crna pudlica. Zvao se Arčibald, imao je 17 godina i u četvrtak smo ga odveli na uspavljivanje kod veterinara”, kazao je.

Za nezakonitu eutanaziju životinja i do godinu dana zatvora

Inače, za nepropisno odlaganje animalnog otpada može biti izrečena kazna i do godinu dana zatvora.

“Po zakonu, eutanazirati se može samo bolesna životinja kojoj se ne može pomoći i koja trpi strašne bolove ili životinja u dubokoj starosti. To je usmrćivanje iz samilosti. Zabranjena je eutanazija zdrave životinje, pa policija najprije mora utvrditi zašto su usmrćene. Ako ne postoji opravdani razlog tada je po zakonu predviđena prekršajna kazna od 10 do 30 tisuća kuna, odnosno kaznena odgovornost koja, ako se utvrdi, može odgovornu fizičku osobu ‘koštati’ i godine dana zatvora”, objasnio je za Glas Istre jedan veterinarski stručnjak.

“Pulska policija u suradnji s veterinarskom inspekcijom utvrdila je da su neki od vlasnika pronađenih pasa, pse predali jednoj veterinarskoj ambulanti s područja Policijske postaje Pula-Pola radi pružanja odgovarajućeg tretmana te da jedan od djelatnika veterinarske ambulante nije postupao sukladno propisima o zbrinjavanju animalnog otpada. S tim u vezi, dosad provedenim izvidima, utvrđeno je da nema elemenata kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja”, objavila je Policijska uprava istarska u svom priopćenju dodajući da policijski službenici nastavljaju provoditi izvide u suradnji s veterinarskom inspekcijom radi utvrđivanja elemenata nekog drugog oblika protupravnog ponašanja te će o svemu obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

“Budući da još nije utvrđen identitet svih vlasnika pronađenih pasa, a s obzirom na činjenicu da je utvrđeno da su svi psi bili u tretmanu u istoj veterinarskoj ambulanti, pozivamo vlasnike pasa koji su u posljednje vrijeme predali svoje životinje veterinarskoj ambulanti da se jave u Policijsku postaju Pula-Pola”, poručili su iz PU istarske.