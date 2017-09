STRAVA U SLAVONIJI: Svećenik dječaku nakon silovanja poručio: ‘Ovo znamo samo Bog, ti i ja’. Osuđen je na 730 sati društveno korisnog rada

Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Osijeku, 42-godišnji svećenik s područja Slavonije i Baranje koji je optužen za silovanje 15-godišnjeg dječaka, osuđen je na godinu dana zatvora, zamijenjeno za 730 sati društveno korisnog rada.

Prema optužnici, svećenika se teretilo da je u noći između 5. i 6. siječnja 2002. godine u crkvenim prostorijama u jednom mjestu u Slavoniji i Baranji silovao dječaka koristeći njegovu nedovoljnu emocionalnu razvijenost i prethodno stvorenu duhovnu i psihičku ovisnost o sebi kroz duhovno savjetovanje.

Svećenik, koji je dječaka te večeri dočekao samo u kućnom ogrtaču, dječaku (maloljetniku) je ponudio pivo te su zajedno gledali nogometnu utakmicu i ispijali piće. Za vrijeme prijateljskog druženja, tijekom kojeg je svećenik tražio dječaka da ga izmasira, mladić je otišao u kupaonicu, a svećenik je došao za njim, prišao mu s leđa i neprikladno ga dirao, a potom ga odveo u susjednu sobu i položio na krevet gdje je legao na njega i bez dječakove privole ga silovao, piše Glas Slavonije.

Nakon ovog strašnog događaja dječak se pokušao ubiti, a istražiteljima je žrtva ispričala da je nakon što ga je silovao, svećenik rekao: ‘To znamo samo ti, Bog i ja.’



Prema iskazu žrtve, ovo nije bio prvi slučaj da je svećenik seksualno zlostavljao 15- godišnjaka. Navodno se ‘trljao’ o dječaka, koji je bio ministrant, kada su bili nasamo.

Optuženi je svećenik na sudu tvrdio da nije kriv te da je dječak taj koji je njega proganjao i poljubio ga, no da ga je on odbio. Sud u to nije povjerovao. Dvije godine nakon ovog događaja svećenik se navodno ispričao žrtvi.

Iako je nepravomoćno osuđeni svećenik u međuvremenu promijenio nekoliko župa, iz biskupije je objašnjeno kako njegov premještaj nema nikakve veze s prijavom majke žrtve koja je neprimjereno druženje svećenika i njezina sina, prijavila biskupiji, već s redovitim premještajima svećenika. Visokopozicionirani svećenik koji je svjedočio na sudu da je majka dječaka slučaj prijavila kod njih, ne spominjajući seksualno zlostavljanje, kazao je kako nije uobičajeno da svećenici primaju u svoje prostorije ministrante, ali to nije zabranjeno.