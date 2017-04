PREBIJENI SPLITSKI NOVINAR: ‘Svi su me vidjeli krvave glave, s podljevima i u bolovima. Bio sam u šoku’

Novinara Radio Brača Sinišu Vickova zaštitari tvrtke ‘Pit Bull’ istukli su na ulazu u splitski Dom za starije i nemoćne osobe. U tom se trenutku tamo održavala sjednica Županijske skupštine.

U napadu je zadobio modrice na desnoj strani glave, između sljepoočnice i uha. Na liječničkom nalazu dijagnosticirana mu je fraktura prednjih krakova IX. i X. rebra.

Zaštitari su angažirani zbog dolaska prosvjednika iz Bola na Braču, koji su protestirali zbog odluke Županije da koncesiju za plažu Zlatni rat dodijeli zagrebačkoj tvrtki Sport B.

Pretučeni novinar kaže kako je u Dom došao ok 8.30 sati, 30 minuta prije početka sjednice te da je razgovarao s prosvjednicima te da tada zaštitara nije bilo. Potom je otišao na jednu konferenciju, a u Skupštinu se vratio oko 12.40 i tada su krenuli problemi.



Zaštitari su odmah drsko reagirali

‘Bila su dva zaštitara, jedan u nekoj jaketi, u civilu, a drugi je imao znak ‘Pit bulla’. Pitao sam mogu li proći, a oni su rekli: ‘Ne možete, ‘ko ste vi?’ Odgovorio sam da sam novinar s Radio Brača, na što su oni kazali: ‘Ništa Brač, ništa, nema prolaza’, ispričao je novinar koji tvrdi kako su zaštitari odmah drsko reagirali te da su ga gurnuli kada je pokušao proći u zgradu. Uskoro ga je jedan od njih udario šakom.

‘Pokušao sam se obraniti, a onda su me udarili oba, bacili me na pod i iscipelarili’, rekao je Vickov Slobodnoj Dalmaciji.

Na tvrdnje da je jednog od zaštitara udario u glavu, on novinar kaže kako se radi o njihovoj verziji događaja te da ih on nije ni mogao udariti.

Naposlijetku ga je spasio čovjek iz Županijske skupštine.

‘Bio sam u šoku’

‘Podigao me i otišao sam na sjednicu. Tamo su svi vidjeli da sam krvave glave, da imam podljeve, raskidanu jaketu, osjećao sam bolove u rebrima i glavi. Župan je vidio da se nešto događa, rekao sam da su me prebili; svi su reagirali, novinari su mi tražili izjavu, no nisam je htio dati, bio sam u šoku.

Stajao sam dvije minute, dolazila mi je nesvijest, išao sam vanka. Bio je tu policajac koji je osiguravao skup Boljana i zatražio sam da napravi prijavu da su me tukli. Policija je došla i otišao sam u bolnicu na preglede. Imam slomljena dva rebra i potres mozga’, rekao je Vickov.

Iako je policija bila na mjestu događaja kad je novinar napadnut, nisu reagirali, jer je on napadnut u zgradi, kaže Vickov.

Kaže kako ga iz Županije nitko nije kontaktirao te da se čuo jedino s Markom Žajom iz zaštitarske tvrtke kojeg poznaje već dugi niz godina i koji ga je informativno pitao što se dogodilo.

Moguće je da će podignuti tužbu.

‘Savjetovat ću se s odvjetnikom. Po meni, ovo nije normalno, svaki put sam na sjednici Županijske skupštine, nikad nije bilo zaštitara, nikad nije bilo problema i sad su se odjednom pojavili neki momci koji se nisu znali ponašati’, zaključio je novinar.