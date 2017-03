OSJEČKOM LOPOVU PRORADILA SAVJEST: Vratio ukradena dječja kolica na isto mjesto odakle ih je i uzeo

Jedna je Osječanka proteklih dana doživjela neočekivanu situaciju. Naime, netko je iz ulaza zgrade u kojoj stanuje ukrao skupocjena dječja kolica za njezinu bebu. Iznenađena takvom krađom, 31-godišnjakinja je uputila apel građanima da joj pomognu naći ukradena kolica, piše Glas Slavonije.

Na Facebooku je objavila fotografiju i napisala da joj je netko ukrao kolica, a prijatelji su ispod fotografije komentirali da kolica potraži u nedjelju na tržnici, gdje ih kradljivci uglavnom prodaju po ‘smiješnoj cijeni’. Drugi su joj pak poručili da kolica zaboravi jer će ih kradljivci prodati u nekom drugom gradu.

Lopova grizla savjest pa ukradeno vratio

Osječanka je ipak sve prijavila policiji, nakon čega je razvoj događaja bio u najmanju ruku iznenađujuć: lopov je ukradena kolica vratio na isto mjesto odakle ih je i uzeo.

‘Dana 15. ožujka oko 20 sati nepoznati je počinitelj zaustavio osobni automobil nepoznatih registracijskih oznaka te iz automobila izvadio i ostavio dječja kolica ispred zgrade’, priopćila je osječka policija.



Policija dodaje kako u proteklih nekoliko godina nije zabilježila sličan slučaj, no to ne znači da takvih slučajeva nema, već vjerojatno ne budu prijavljeni. Majci čijoj su bebi ukradena kolica Osječani su poručili da nije jedina kojoj se to dogodilo.

Ukrali nova kolica, a na istom mjestu ostavili stara, u raspadu

Još je jedna žena opisala sličnu situaciju, ali kolica njezinog djeteta ukradena su u domu zdravlja dok je s bebom bila na snimanju kukova. Jednoj su majci kolica ukrali na gradskom kupalištu, dok je jedan par ispričao o tome kako je netko iz bolnice ukrao njihova dječja kolica, a na istom mjestu ostavio druga, u znatno lošijem stanju. Oni su uspjeli i uhvatiti kradljivicu, koja je na sve samo izvadila svoju bebu iz kolica i produžila svojim putem, piše Glas Slavonije.