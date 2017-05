KORAK DO KATASTROFE: Ozračene Inine cijevi bile su u kontejneru 200 metara od požara!

U C.I.O.S.-u koji je gorio u noći s ponedjeljka na utorak smješteni su i radioaktivni dijelovi s Ininih cijevi na kojima je utvrđena povišena razina ionizirajućeg zračenja. No, srećom požar ih nije zahvatio.

Prema mjerenjima Zavoda “Dr. Andrija Štampar”, u zagrebačkom zraku tijekom požara C.I.O.S.-a nije utvrđena prisutnost štetnih plinova, kako na lokaciji požarišta tako ni u široj okolici. Potvrđuju to i u samoj tvrtki u kojoj procjenjuju da je požar zahvatio oko 2000 tona otpadnog materijala, od čega oko 500 tona drvenih paleta, a ostalo je namještaj.

CIOS U PLAMENU: S buktinjom se cijelu noć borilo 135 vatrogasaca, u tvrtki sumnjaju da se radi o podmetnutom požaru

Srećom požar nije zahvatio ni kontejner s radioaktivnim dijelovima s Ininih cijevi koje su vraćene s talijanske granice jer je na njima utvrđena povišena razina ionizirajućeg zračenja.



S obzirom na to da Hrvatska nema Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, radioaktivni metalni dijelovi s Ininih cijevi morali su biti negdje zbrinuti. A to je učinjeno u metalnom kontejneru upravo u Cezarovu centru za reciklažu na Jankomiru.

Sve po zakonu

U C.I.O.S.-u kažu da se radioaktivni otpad nalazi na potpuno suprotnom dijelu reciklažnog centra u odnosu na požarište, udaljenost je oko 200 metara zračne linije, a između požarišta i tog otpada nalaze se objekti koji nisu obuhvaćeni požarom. Da je kontejner propisno osiguran potvrđuje i zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru DZRNS-a koji je obavljen 12. travnja 2017. U zaključku se navodi da je tvrtka Cezar poduzela sve potrebne mjere, sukladno zakonskoj regulativi i mjerama inspekcije. Kontejner je osiguran lokotom, obilježen oznakama o opasnosti od ionizirajućeg zračenja. Pri tome se navodi da izmjerene brzine doza zračenja na udaljenosti dva metra od kontejnera ne prelaze prirodne razine doza na lokaciji skladišta. A na toj udaljenosti kao ni na lokaciji vanjskog skladišta ne borave zaposlenici ni posjetitelji tvrtke, navodi se u zapisniku, prenosi Večernji list.

Kad je riječ o požaru, u C.I.O.S.-u sumnjaju da je podmetnut budući da je njihov zaštitar deset minuta prije njegova izbijanja primijetio paraglajdera kako kruži iznad hrpe na kojoj je izbila vatra. Stručnjaci za otpad kažu da je malo vjerojatno da požar nastane na vrhu otpada i da on u 99 posto slučajeva nastane na dnu. Na teren je izašla i policija kao i inspekcija zaštite okoliša, njihove istrage o cijelom slučaju još uvijek traju. U Ministarstvu zaštite okoliša kažu da njihova inspekcija provodi redovite godišnje nadzore tog postrojenja. Od požara u travnju 2014. do danas inspekcija je provela četiri nadzora u kojima nisu utvrđene nepravilnosti. To je već treći požar u toj tvrtki unatrag tri godine.