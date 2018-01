MLADIĆ KOJEG SU IZREŠETALI U SPLITU ODBIJA RAZGOVARATI S POLICIJOM: Pronađen dokaz da je i on pucao?

U ranjavanju 26-godišnjeg mladića iz Splita jedna od čahura pronađena je i u dvorištu kuće dok se na ulici mogao vidjeti parkirani mercedes čija je lijeva stražnja guma bila izbušena, vjerojatno kad ju je pogodio hitac, što upućuje na to da je moguće da je napadnuti uzvratio napadačima također pucajući iz vatrenog oružja

Jučer, nešto iza 9 sati, u ulici Škrape na splitskim Blatinama došlo je do pucnjave u kojoj je teško ozlijeđen 26-godišnjak. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Mihi Francheschiju zvanom Munja iz Splita koji je još od ranije dobro poznati gost crne kronike.

Na 26-godišnjaka je pucano iz automobila koji se nakon ranjavanja udaljio s mjesta događaja. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, s obzirom da je spomenuta ulica jednosmjerna i uska, najvjerojatnije je da su napadači znali kad će izići iz kuće te su ga čekali u automobilu, a u pucnjavi su mu pogodili navodno obje noge.



Je li došlo do izmjene vatre?

DRAMA U SPLITU: Mladića (26) izrešetali nasred ulice! Procurio identitet propucanog, policija za njim traga već tri i pol godine

Taj list navodi da je jedna od čahura pronađena i u dvorištu kuće, a odmah nasuprot izlaza iz dvorišta žrtve, na ulici se mogao vidjeti parkirani mercedes čija je lijeva stražnja guma bila izbušena, vjerojatno kad ju je pogodio hitac, što upućuje na to da je moguće da je napadnuti uzvratio napadačima također pucajući iz vatrenog oružja.

Miho Francheschi se trenutačno nalazi u bolnici, a jučer je odbio razgovarati s policijom o motivima napada kao i potencijalnim napadačima.

Problematični mladić već je dugi niz godina poznat splitskoj policiji. Posljednje tri godine i pol godine policija traga za njim jer je, tad 22-godišnji Francheschi pobjegao 13. kolovoza 2014. iz prostorija splitske Druge policijske postaje na Bačvicama. Ranije tog jutra, Miho je uhićen zbog sumnje da je povezan s razbojstvom nad jednom starijom gospođom kojoj je ukradeno nekoliko tisuća kuna. Nakon uhićenja, policajci su ga doveli u postaju vezanog. S obzirom da je tad bez ikakve agresije, razgovarao s inspektorima i odgovarao na pitanja, zbog njegove kooperativnosti, nakon nekoliko sati ispitivanja, oko 16 sati jedan od inspektora koji je provodio obradu odlučio je mladiću, s obzirom na ‘primjereno ponašanje’, skinuti lisičine s ruku, pisala je tad Slobodna Dalmacija.

M. Francheschi Munja odbija razgovarati s policijom

Nakon što mu je u jednom trenutku inspektor okrenuo leđa mladiću gledajući neke papire vezane uz obradu, Miho je tad iskoristio činjenicu da su vrata prostorije bila odškrinuta te je ‘brzinom munje’ skočio sa stolice, projurio kroz vrata i počeo bježati hodnikom.

Problematični mladić je i u prosincu 2010. godine imao posla s policijom kada je, kao 18-godišnjak, sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda aktualnog Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete. Nakon krađe, počeli su ispaljivati rakete u zrak, a to je dovelo do toga da su tri broda potpuno izgorjela dok je četvrti bio dosta oštećen. Tada je utvrđeno da je ukupna šteta oko tri milijuna kuna. Do tada je već bio prikupio više od 20 kaznenih prijava, i to za krađe, razbojstva, nasilje, teško ozljeđivanje.