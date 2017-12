MLADIĆ IZ SISKA IZBACIO IZ KUĆE ŽENU I SINA: Lihvarskim ugovorom uknjižio se na njihovu nekretninu

Protiv 26-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku zbog sumnje da je lihvarskim ugovorom oštetio 55-godišnju ženu i njezina 27-godišnjeg sina.

Nakon što je na internetu objavio oglas u kojem je nudio povoljne zajmove građanima javili su mu se majka i sin kojima je novac bio prijeko potreban. 26-godišnjak im je ponudio zajam s rokom vraćanja od mjesec dana, uz određenu kamatu. Od 55-godišnjakinje je tražio da mu, kao dodatni zalog vraćanja zajma, privremeno prepiše svoje dvije kuće, dvorište i oranicu na području Topuskog, što je ona učinila i kod javnog bilježnika ovjerila ugovor o kupoprodaji svih svojih nekretnina u osumnjičenikovo ime, uz usmeni dogovor da će se ugovor poništiti nakon vraćanja zajma.

Tražio trostruko više od isplaćenog zajma

Tijekom travnja osumnjičenik je oštećenicima isplatio dogovoreni iznos novca, ali je za poništenje ugovora tražio trostruko više od isplaćenog zajma, opravdavši to nepostojećim troškovima. Kako oštećenici to nisu mogli vratiti, on se sredinom rujna uknjižio kao vlasnik na njihove nekretnine, a potom na njih počeo činiti pritisak i uskraćivati im isporuku struje i vode, tako da su bili prisiljeni iseliti se iz kuće, doznaje Glas Slavonije iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.





