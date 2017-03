MLADI UBOJICA IPAK NIJE UBIO I SVOG PSA: Policija potvrdila da je Zeus živ i zdrav

Tin Šunjerga (19) koji je ubio svoje roditelje u Čisti Velikoj, ipak nije ubio svog psa Zeusa.

“Tijekom postupanja nismo utvrđivali te okolnosti, ali vam mogu potvrditi da je pas živ i da je u Čistoj Velikoj”, za Šibenski portal je kratko kazala Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske.

Tako su demantirane priče pojedinih mještana koji su medijima kazali da je pas odjednom prestao lajati tijekom kobne večeri pa su pretpostavili da je Tin smaknuo i obiteljskog psa.

Protiv Šunjerge je podignuta kaznena prijava za dva teška ubojstva Županijskom državnom odvjetništvu za mladež. Na nevjerojatno okrutan način Tin ih je usmrtio vatrenim oružjem, do kojeg je došao provalom u očev sef. Otac je imao dozvolu za oružje te ga je čuvao na zakonom propisani način.



Iako su te informacije još uvijek neslužbene, čini se kako je Tin majku Silvanu ubio u automobilu u polju, tri kilometara jugozapadno od Čiste Velike prema Stankovcima. Zatim se odšetao do kuće te u garaži ubio i oca Marina.

Nakon zločina pojavio se na rođendanskoj zabavi u mjestu Gaćelezi, na kojem se navodno zadržao od 19 do 20 sati. Tamo je ispalio tri metka u zrak, nakon čega su ga navodno potjerali sa zabave.

Sudionici iste sreli su ga u nedjelju tri sata iza ponoći na autobusnom kolodvoru u Vodicama, kada je Tin svojem 18-godišnjem prijatelju Lovri priznao da je ubio roditelje. On to nije prijavio, zbog čega je zadržan u pritvoru zbog neprijavljivanja teškog kaznenog djela. Kako je kazao Lovro, on riječi Tina Šunjerge nije shvatio ozbiljno.