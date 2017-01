GRIPA UZELA I ČETVRTU ŽRTVU: Na udaru posebno najmlađi, cijepljenje spašava starije osobe

U Zagrebu je potvrđena smrt starije muške osobe koja je preminula od upale pluća, koja je nastala kao komplikacija gripe, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, laboratorijskim analizama utvrđeno je da je čovjek u tijelu imao virus gripe tipa A (sezonska gripa). Ovo je, od početka epidemije gripe u Hrvatskoj, drugi smrtni slučaj u Zagrebu u kojemu je dokazan virus gripe i s dva slučaja iz Splita, broj smrtno stradalih od gripe u Hrvatskoj se penje na četiri.

Prema najnovijim pokazateljima, u Hrvatskoj do sada ima 8200 službeno prijavljenih slučajeva gripe (prevladava s više od 90 posto gripa A ili sezonska gripa).



Za razliku od prošlog tjedna broj oboljelih od gripe u dobnoj skupini od 5 do 14 godina života povećao se dva puta, isto kao i u dobnoj skupini od 15 do 65 godina (radnoaktivna skupina). Najmanji porast oboljenja od gripe je u dobnoj skupini 65 godina i više i on u odnosu na prošli tjedan iznosi jedan i pol puta. To smanjeno povećanja objašnjava se činjenicom da se ova dobna skupina osoba poviše 65 godina redovito cjepi protiv gripe.

Najveći porast oboljenja od gripe, u odnosu na prošli tjedan, zabilježen je u dobnoj skupini od nula do četiri godine i to povećanje iznosi tri puta.

Dakle, gripa ne jenjava i dalje je epidemija prisutna i očekuje se da će intenzitet gripe biti isti, najvjerojatnije do kraja veljače.

S toplijim vremenom i izlaskom građana na otvoreno gripe će, kažu liječnici, biti sve manje.