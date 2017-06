BIVŠA MINISTRICA O SLUČAJU MODRIĆ: ‘Ako u USKOK-u nisu snimali iskaz, onda imaju ozbiljan problem’

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt je u Novom danu na N1 televiziji govorila o istrazi DORH-a protiv Luke Modrića zbog sumnji u lažno svjedočenje na suđenju Zdravku Mamiću.

DORH POKRENUO ISTRAGU: Protiv Modrića otvoren postupak zbog lažnog svjedočenja na suđenju Mamiću!

Objasnila je kako sudovi utvrđuju da je riječ o lažnom iskazu.

“Dokazima. U dokaznom postupku se to utvrdi ili se ne utvrdi. Davanje lažnog iskaza, pogotovo u ovakvim slučejavima je vrlo ozbiljna stvar jer nakon mijenjanja iskaza svjedoka USKOK je u ozbiljnom problemu”, rekla je i pojasnila u kojem su odnosu iskaz dan pred sudom i onaj ranije, moraju li biti identični i što USKOK smatra kaznenim djelom davanja lažnog iskaza.



“Ako je glavni dio optužnice, 70 posto temeljen na iskazu svjedoka koji kasnije promijeni dijametralno, onda je to ozbiljan problem za USKOK. Ono što se kaže pred sudom je konačno, ali USKOK-u uvijek ostaje mogućnost da dokazuje, podiže kaznene prijave, kazne se kreću od pet mjeseci do pet godina zatvora, dakle, riječ je o ne maloj kazni, i da jednostavno nekim drugim dokazima potvrdi da je dan lažni iskaz ili promijenjen u smislu u kojem ne odgovara istini, odnosno suprotno onome što je dano u USKOK-u. Nije baš uobičajeno da se snima iskaze svjedoke, obično se snima iskaze osumnjičenika. Ovo je dobra poruka i samom USKOK-u da ubuduće snima i iskaze svjedoka na kojima temelji optužbe”, rekla je.

VIDEO ANALIZA NET.HR-a: Kako je Luka Modrić promijenio iskaz i hoće li zbog toga sada pasti USKOK-ove optužbe protiv Mamića

Problem je što, čini se, u Modrićevom slučaju nije sniman iskaz.

“Ne znam, to je stvar USKOK-a, ako nisu snimali, onda imaju ozbiljan problem. Ako jest, onda mogu zatražiti kod suca da presluša iskaz i da sam utvrdi koji je iskaz pravi, a koji kriv. Naravno, on se sam po sebi ne može tretirati samostalno, nego u sklopu onoga što se izvodi kao dokaz”, kaže bivša ministrica i odgovara na pitanje kakav je sada Modrićev status: “On je osumnjičenik”.

Objasnila je i može li se nastaviti postupak.

“Ovisi, govorimo hipotetski, ako postoje drugi dokazi, može se nastaviti, a ako ne, onda imaju ozbiljan problem ako se sve temelji samo na jednom dokazu”, rekla je i dodala kome je upućena poruka ovom istragom.

“Ovakva stvar ima jednu širu poruku svima onima koji svjedoče – da moraju govoriti istinu. Ne primjenjuje se baš tako često ovaj institut od strane USKOK-a o lažnom svjedočenju, obično to čine stranke, ali očito je procijenio USKOK da je to jedini izlaz koji im je preostao, no nadam se da nisu sve temeljili na jednom dokazu”, zaključuje Vesna Škare Ožbolt.