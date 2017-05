U nedjelju oko 18 sati policajci su na graničnom prijelazu Pasjak zatekli 39-godišnjeg albanskog državljanina s nedozvoljenim oružjem.

Albanac je kod sebe imao neprijavljene nunčake, piše Novi list.

Budući da je bio dužan prijaviti ih, a to nije učinio, prijavu je dobio on i to prekjršajnu i bit će sankcioniran prema odredbama Zakona o oružju.