POSTOJI FERRARI KAKAV NIKAD NEĆETE MOĆI KUPITI: ‘Nema šanse, ne želimo Pokemon Ferrarije’

Teško je reći što sve možemo u budućnosti očekivati iz Ferrarijevog proizvodnog pogona, no jedno je sigurno – u prodaju model, ma kakav on bio, neće stići u ružičastoj boji.

„Da budem iskren, to se ne uklapa u naš sustav vrijednosti. Nema ružičaste. To su pravila branda. Nema Pokemon Ferrarija. Postoji još divnih boja koje nisu dio našeg DNA, ali su one primjerenije nekim drugim brandovima. Naša je najpopularnija crvena boja, no svima nudimo što je moguće veći izbor“, kazao je Herbert Appleroth, prvi čovjek tvrtke za područje Australije i Azije, a prenosi news.com.au.

Nakon crvene, po popularnosti boja na Ferrarijevoj karoseriji slijede srebrna i crna, a u uzletu je i bijela. Ružičaste nema u ponudi i ako je vjerovati Applerothu, neće je niti biti.