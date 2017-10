IDETE NA SKIJANJE? Ugledni Bloomberg preporuča da to napravite u jednom od ovih sedam automobila

Uopće nije upitno da će skijaška groznica i ove sezone uhvatiti velik broj onih koji će se iz Hrvatske zaputiti prema snijegom prekrivenim vrhovima na skijašku avanturu. Jasno, još je veći broj onih koji će ostati u svojim domovima i o tome maštati.

A kad se već mašta onda se maštati može do krajnjih granica, pritom i sanjati kako sljedeća godina donosi zimski odmor na koji će se moći zaputiti u jednom od za to sedam idealnih automobila koje navodi Bloomberg.

Kriterij koji ‘sedmorica veličanstvenih’ pritom moraju ispuniti jesu odlično snalaženje na snijegu, ledu i bljuzgi, a pritom moraju biti i toliko udobni da napune osobu nakon hladnog dana na padinama. I moraju imati i dovoljno prostora da u njih stane sve potrebno.

Porsche Macan GTS





U opisu Bloomberga navodi se kako postoji razlog zbog kojeg je Macan Porscheov ‘bestseller’, a njegovih 360 konjskih snaga, luksuznost, prostranost i prilagodljivost podlozi čine ga idealnim za dolazak na odredište.

Bentley Bentayga

I one najnepovoljnije uvjete izvući će bez većih poteškoća sa svojih 600 KS i pogonom na sva četiri kotača, a dok se vozite prema skijalištu u njemu ćete se osjećati ugodnije nego pred kakvim otvorenim kaminom.

Porsche 911

Izvor navodi kako ovdje nije riječ o šali i potkrepljuje to činjenicom da se 911-ica izvrsno snalazi u zimskim okruženjima pri čemu sjajno ‘drži’ cestu, a da bi to radila još i pritom nudila još veću sigurnost moguće ju je opremiti posebnom zimskom opremom u koju ulaze kotači, gume, lanci, potom i držaći za skije/snowboard…

BMW M760i

Dok se na grijanjim prednjim i stražnjim sjedalima vozite prema stazi i kroz panoramski krov gledate kako pahulje padaju u potpunosti se možete pouzdati u njegov V12 motor i kombinaciju sportskih performansi M linije i udobnost i prostranost gradske limuzine.

Volvo V90 Cross Country

Podignutiji od tla u odnosu na standardni V90, opremljen mnogim korisnim dodacima za hladne zimske noći – poput grijanih snježnih sjedala i LED svjetla koje prate linije zavoja – sjajnog prijanjanja uz podlogu i sa svojih 316 KS, ovaj se automobil ističe među konkurencijom.

Ferrari GTC4Lusso

U nastavku maštanja nudi se Ferrarijev grand tourer s četiri sjedala pogonjen s V12 motorom koji razvija 680 konjskih snaga i perfektno ih kontrolira. U pitanju nije model za ‘driftanje’, s pogonom na sva četiri kotača, savršenim balansom težine i upravljanja odlično se snalazi u zimskim uvjetima. I da, moguće je na njega montirati nosač skija.

Lamborghini Aventador

Uvrštenje ovog modela pravda se činjenicom da je Lamborghini sam odradio sve akrobacije u scenama na zamrznutom jezeru u The Fate of the Furious, osmom filmu franšize The Fast and the Furious. Na odbacuje se mogućnost neželjenog zaustavljanja u snijegu, možda i odsklizavanja, no definitivno ćete biti spremni za ‘egzotičnu vožnju po zamrznutom jezeru’.