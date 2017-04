SVE SE MANJE SKRIVA: SEAT Arona pomalo sramežljivo pokazala liniju

Ukupno 900 milijuna eura španjolski proizvođač automobila SEAT preusmjerio je u troškove razvoja nove Ibize i najavljenog modela Arona, kompaktnog crossovera koji će se proizvoditi u Martorellu i koristiti Ibizinu platformu.

Stigao je sada i teaser, dovoljno konkretan da otkrije linije, ali jednako tako mračan da dovoljno toga ostavi znatiželji i mašti. Utjecaj Atece koja će u gami biti iznad Arone jasno je vidljiv, ali i nove Ibize i očito je odakle je nadolazeći model vukao ideje u svojoj materijalizaciji pogleda li se sličnost karoserije, prednja i LED dnevna svjetla, rešetka…

Primera imagen del SEAT Arona, segundo SUV de la marca ibérica, lo veremos en el Salón de Frankfurt.https://t.co/SIMGoIkk9g

@SEAT_Mexico pic.twitter.com/ReuASxUQ55 — Autología (@autologiaonline) April 21, 2017

Ono što se o Aroni zna jest da će službeno biti predstavljena na rujanskom salonu automobila u Frankfurtu, na tržište stići krajem godine, korisititi Volkswagenovu platformu kakvu koristi i nova Ibiza, da će biti automobil konkurentan Nissanu Juke i Renaultu Captur, a ono što se vjeruje da će na tržišti stići samo s pogonom na svim kotačima.



Motorizacija Arone trebala bi biti preuzeta od Ibize, protezati se od 3-cilindričnih 1,0-litrenih benzinskih motora raspona snage od 64 do 113 KS, preko 1,4-litrenih dizelskih varijanti od 74 do 113 konjskih snaga do novog 1,5-litrenog motora s dvije izvedbe snage, od 153 i 206 KS i nekoliko verzija 1,6 TDI motora. Vrh ponude predstavljat će 2,0-litreni motor koji će razvijati gotovo 200 konjskih snaga. U ponudu će i plug-in hibrid, a za tri ili četiri godine i električna izvedba ovog automobila.