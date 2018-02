PUNO VIŠE OD PROMJENE IMENA: Kia c’eed zamijenila Ceedom, pogledajte kako izgleda novo izdanje korejskog Golfa

Novi Ceed je napravljen isključivo za europske ceste

Kia Motors nedavno je razotkrila novog Ceeda, koji će se javnosti premijerno predstaviti na salonu automobila u Ženevi. Novi Ceed – dizajniran, razvijen i napravljen u Europi – u svojoj 3. generaciji zahvaljujući inovativnim tehnologijama, zrelim i sportskim novim izgledom te odzivnijom vožnjom jača Kijinu prisutnost u C razredu.

cee’d je postao Ceed

Od prve generacije cee’da, kojeg su u Kijinoj tvornici u Slovačkoj počeli proizvoditi u prosincu 2006., do sada su ih napravili više od 1,28 milijuna. Novi oblik imena – cee’d je postao Ceed – jača njegovu reputaciju vozila iz Europske unije s europskim dizajnom. Od 2012. proizvedeno je više od 640.000 primjeraka postojeće generacije modela. U svojoj trećoj generaciji Kia od novog Ceeda očekuje još veći prodajni udio. Kao i njegovi prethodnici i novi model je dizajniran, razvijen i koncipiran u Frankfurtu, u Kijinom centru za dizajn, razvoj proizvoda, istraživanja i razvoj. Proizvodit će se u Kijinoj tvornici u slovačkom gradu Žilina, gdje pored postojećeg cee’da proizvode i modele Sportage i Venga.

Michael Cole, izvršni direktor Kia Motors Europe, kaže:



“Kia Ceed je već više od desetljeća ključni model Kijinog neprestanog rasta u Europi. Ceed, koji je isključivo namijenjen europskim kupcima, 2006. godine označio je Kijinu prekretnicu. Izgradnjom na novim temeljima novi Ceed nudi suvremen i prepoznatljiv dizajn, kao i napredne tehnologije, koje unaprjeđuju udobnost i sigurnost. Njegovi novi motori i ovjes omogućavaju zabavniju i odzivniju vožnju, dok će istovremeno i dalje nuditi jednaku kvalitetu, koju kupci očekuju od Kije. To će biti jedan od najinovativnijih automobila u svojem razredu.”

Novi model će debitirati početkom ožujka na salonu automobila u Ženevi, gdje će biti premijerno predstavljena još jedna izvedba karoserije. Proizvodnja 5-vratnog hatchbacka počinje u svibnju. Prodaja novog Ceeda (isključivo) u Europi počinje u drugoj polovici godine.

Još veća uloga Ceeda u C razredu

U 2017. je C razred predstavljao 22% svih prodanih vozila u Europi i po količini je tradicionalno jedan od dva najveća razreda. Aktualni Ceed je u 2017. predstavljao 16% Kijine ukupne prodaje u Europi i od lansiranja 2012. godine je pored Sportaga jedan od najprodavanih Kia modela.

“U 2006. Kia je na europskom tržištu imala tržišni udio od tek 1,5 posto. U 2017. smo već dostigli 3,0 posto. Od dolaska Ceeda Kijina se godišnja prodaja više nego udvostručila – s 225.000 vozila 2006. godine na više od 472.000 vozila u 2017. Srednjoročno namjeravamo prodati 500.000 vozila godišnje. Tako će Ceedova obitelj i dalje osiguravati održivi rast marke Kia u narednim godinama i ostat će jedna od naših najvećih uspješnica. Ceed je postao prepoznatljiv na europskim cestama, a kupci znaju što predstavlja Kia. To je drugo ime za pouzdanost i kvalitetu u razredu, gdje kupci cijene tehnologije namijenjene sigurnosti i udobnosti kao i činjenicu da je dizajniran, razvijen i napravljen ovdje u Europi. Novi model nastavlja na tim čvrstim temeljima”, objasnio je Cole.

Ceed zauzima jedinstven položaj u Kijinoj prodajnoj ponudi, jer ga kupci doživljavaju kao najdinamičniji i sportski model, ali istovremeno i kao jednog od najpouzdanijih, praktičnih i prepoznatljivih. Kijin predstavnik u C razredu, koji u svojoj ponudi nudi i GT i GT-Line izvedbe, predstavlja ‘središte’ branda.

Zrela sportskost

Novi Kia Ceed nastao je u Kijinom europskom dizajnerskom centru u Frankfurtu, pod vodstvom Gregoryja Guillauma, voditelja europskog dizajna, i Petera Schreyera, voditelja korporativnog dizajna. Novi Ceed, pružajući dašak sportskog i emocionalnog dizajnerskog karaktera Kije Stingera, pruža samouvjereniji izgled, koji je i emocionalan i precizan u svom djelovanju.

Novi Ceed – niži, širi i s dužim stražnjim prevjesom u odnosu na prethodnika – donosi kabinu sa zrelijim sportskim izgledom. Ravne linije zamijenile su prethodnikove okrugle rubove, a prednja maska je evoluirala. ‘Tigrov nos’ je nešto širi, otvor za protok zraka postavljen je niže nego prije, a linearne linije uokviruju njegovo ‘lice’. Novi model u standardnoj opremi nudi LED dnevna svjetla u obliku kocki leda, koje je preuzeo od prethodnikovih GT i GT-Line izvedbi. Profil karakteriziraju oštre, ravne linije, koje vizualno produžuju motorni pokrov i vozilu daju uspravniji izgled. Veću dozu zrelosti i snage dočaravaju ramena s produženom vodoravnom linijom. Novi model je dobio širi C stup, koji je zadnjih nekoliko godina postao Kijin zaštitni znak, koji naglašava natrag pomaknutu kabinu. To daje gornjoj liniji prozora elegantiji izgled u obliku polumjeseca. Nova stražnja LED dnevna svjetla Ceedu omogućavaju bolju vidljivost i prepoznatljivost na cesti. U kombinaciji s ravnim linijama karoserije i suptilnim donjim spojlerom, Ceed predstavlja stabilniji izgled.

Novi Ceed će u 5-vratnoj, hatchback izvedbi biti raspoloživ u čak 12 boja karoserije. Kupci će moći birati između različitog dizajna i dimenzija naplataka – od 15-inčnih čeličnih, 16-inčnih čeličnih ili aluminijskih do 17-inčnih dvobojnih, dijamantno brušenih aluminijskih naplataka.

Unutrašnjost

U unutrašnjosti je Ceed ergonomičniji nego ikada prije, posvuda u kabini su korišteni materijali visoke kvalitete. Ceed je dobio brojne arhitekturne detalje, koje su već dobili Kijini ostali noviji modeli, kao npr. vodoravno postavljena armaturna ploča, koja dočarava elegantniji izgled. Dizajn onima koji sjede sprijeda pruža više prostora u predjelu nogu i zahvaljujući boljoj preglednosti sprijeda nudi bolji osjećaj otvorenosti.

Armaturna ploča je podijeljena na dva dijela: gornji s ‘plutajućim’ ekranom na dodir i zabavno-informativnim sustavom i donji, gdje su prekidači za podešavanje audio sustava, grijanja i hlađenja. Središnja konzola je blago okrenuta prema vozaču za lakšu upotrebu u vožnji. U unutrašnjosti prevladavaju suvremeni i na dodir mekani materijali, koji suptilno stvaraju profinjen ambijent u kabini. Kupci mogu birati između metalnih završetaka ili onih od kroma u boji satena, a također je moguće birati između obloga od tkanine, umjetne ili prirodne kože. Uz doplatu su na raspolaganju i kožom presvučeni upravljački obruč i ručica mjenjača.

Novi Ceed, napravljen na Kijinoj novoj platformi K2, širi je u odnosu na prethodnika za 20 milimetara (1.800mm) i niži 23 milimetra (1.447mm). Njegov međuosovinski razmak i dalje ostaje 2.650mm, dok je prednji prevjes kraći za 20mm (sada 880mm), a stražnji prevjes je duži za 20mm (sada 780mm). Nova platforma omogućava Ceedu učinkovitije iskorištenje prostora. Novi model je dobio 395-litarski prtljažnik (prije 380-litarski) i više prostora u predjelu ramena za one koji sjede straga, više prostora za glave na prednjim sjedalima i niži položaj sjedenja.

Napravljen za europske ceste

Novi Ceed je napravljen isključivo za europske ceste i namijenjen najzahtjevnijim kupcima na svijetu – Europljanima. Vozne osobine novog modela su poboljšane u odnosu na prethodnika, pogotovo na području dinamičnosti i odazivnosti. Novi neovisni ovjes svojim živahnijim i izravnijim osjećajem na volanu vozačima omogućava okretniju vožnju, što dopunjuju nove opruge, amortizeri i izravniji servo volan na nazubljenoj letvi. Vožnju su usavršavali na različitim europskih cestama tako da se novajlija može pohvaliti udobnom vožnjom, koja zbog boljeg nadzora karoserije vozačima ulijeva samopouzdanje u vožnji u zavojima i pruža veću stabilnost pri visokim brzinama.

Motorizacija

Ponudu novog Ceeda pokretat će motori, razvijeni kako bi zadovoljili različite potrebe kupaca. Bazni motor je suvremenija izvedba Kijinog 1,0-litrenog T-GDi benzinskog motora s turbo punjačem snage 120 KS. Turbo benzinske boje zastupa i 1.4 T-GDi, koji će zamijeniti 1.6 GDI motor. Novi ‘Kappa’ 1.4 T-GDi benzinski motor snage 140 KS je usprkos manjem obujmu 4% snažniji od prethodnika. Turbo punjač pruža širi raspon okretnog momenta u odnosu na odlazeći 1,6-litreni motor, što mu omogućava bolju odzivnost u različitim voznim uvjetima – uz niže emisije. Manje zahtjevnim kupcima na raspolaganju će biti 1.4 MPI benzinski motor s multipoint ubrizgavanjem, koji proizvodi 100 konjskih snaga.

Novi Ceed će dobiti i Kijin novi dizelski motor U3. 1,6-litreni CRDi motor ispunjava najnoviji, stroži emisijski standard Euro 6d TEMP, jer između ostalog koristi selektivnu katalitičku redukciju (SCR – Selective Catalytic Reduction – tehnologija za aktivnu kontrolu emisija, koja osjetno smanjuje emisije. Novi motor stoga proizvodi manje ugljičnog dioksida, čvrstih čestica i nitrogen oksida (NOx) u odnosu na starije Kijine dizelske motore. Novi 1,6-litreni dizelski motor, raspoloživ u dvije izvedbe (115 KS i 136 KS), proizvodi 280 Nm okretnog momenta. Emisije ugljičnog dioksida novog motora bit će niže od 110 g/km po novom WLTP voznom ciklusu, pretvoreno u novi europski vozni ciklus (NEDC).

Svi motori će snagu do kotača prenositi preko 6-stupanjskog ručnog mjenjača, dok će novi motori 1.4 T-GDi i 1.6 CRDi moći biti upareni i s Kijinim 7-stupanjskim mjenjačem s dvije spojke.

Inovativne tehnologije

Inovacije su postavljene u središte novog Ceeda, koji će postati jedan od najnaprednijih modela u svojem razredu.

Kabina nudi širok izbor novih tehnologija, koje unaprjeđuju udobnost svih putnika u vozilu. ‘Plutajući’ infozabavni sustav je na raspolaganju s 5- ili 7-inčnim ekranom na dodir, ili čak 8-inčnim u slučaju da je opremljen s navigacijskim sustavom, a kupci pritom mogu odabrati JBL premium ozvučenja s Clari-Fi tehnologijom obnavljanja kompresiranih glazbenih datoteka. Ceed je standardno opremljen Bluetooth tehnologijom, automatskim zasjenjivanjem farova i otključavanjem bez ključa.

Sustav izbora načina vožnje (Drive Mode Select) vlasnicima će omogućavati da skroje vozačko iskustvo po svojim željama – od uobičajenog do sportskog načina vožnje. Upotrebom navedenog sustava vozači mogu podešavati tvrdoću upravljačkog obruča, a ujedno svaki način suptilno mijenja karakter motora. Normalni način namijenjen je ekonomičnoj vožnji i nudi mekši osjećaj na upravljaču. Sportski način poboljšava odaziv na pedali za gas i omogućava brža ubrzanja – kao iz potpunog mirovanja tako i u vožnji – a također povećava tvrdoću volana i izravniji odziv na vozačke inpute.

Uz doplatu je moguće dobiti i grijanje vjetrobranskog stakla – s gotovo nevidljivim žicama, koje blago griju staklo – što omogućava ugodniju vožnju u hladnim danima. Kia ovu tehnologiju, koja pritiskom na tipku odmrzava led i odmagljuje vjetrobransko staklo, predstavlja prvi put. Kupcima su također na raspolaganju i bežično punjenje mobilnih uređaja, grijanje svih sjedala i hlađenje prednjih.

Novi Ceed već u osnovnoj opremi nudi novo dizajnirana LED dnevna svjetla u obliku kocki leda. Ta svjetla – kod cee’da su prije bila raspoloživa samo kod GT i GT-Line izvedbi i ugrađena u prednji branik – sada su postala dio standardne opreme kod svih izvedbi Ceeda. Opcijski su na raspolaganju i potpuna LED svjetla.

Napredni sustavi pomoći vozaču

Ceedov opcijski ECO paket nudi aktivnu rešetku hladnjaka, koja se otvara i zatvara ovisno o temperaturi motora, čime poboljšava aerodinamičnost i posljedično smanjuje potrošnju goriva. ECO paket zbog boljeg protoka zraka ispod vozila nudi poklopac podvozja i niži ovjes i Michelinove pneumatike s nižim otporom trenja.

Pored standardnih sedam sigurnosnih zračnih jastuka za sigurnost putnika u vozilu brinu i napredni sustavi asistencije vozaču, koji upotrebom aktivne sigurnosti smanjuju rizik od sudara. Standardna sigurnosna pomagala su sljedeća: automatsko zasjenjivanje farova (HBA), sustav za upozoravanje na dekoncetriranost vozača (DAW), sustav za održavanje vozila u voznoj traci (LKA) i upozoravanje na opasnost od naleta (FWC) uz asistenciju kod sprječavanja naleta (FCAA).

Drugi stupanj autonomije

Prva Kia, koja će nuditi tehnologiju održavanja vozila na voznoj traci ‘2. stupnja autonomije’

Novi Ceed će kao prvi Kijin model u Europi nuditi sustav za održavanje vozila na voznoj traci (LFA – Lane Following Assist), ‘2. stupanj’ autonomne vožnje. Sustav LFA u vožnji prepoznaje vozila, koja se nalaze ispred Ceeda i identificira odgovarajući prostor na ostalim voznim trakama u koje se može sigurno pomaknuti u slučaju gustog prometa. Sustav prepoznaje podne oznake na cesti i održava Ceeda na postojećoj voznoj traci, dok ujedno kontrolira ubrzavanje, kočenje i položaj upravljača u odnosu na kolonu vozila ispred. Sustav za održavanje sigurnosnog razmaka do vozila ispred koristi vanjske senzore i djeluje u rasponu brzine od 0 do 130 km/h.

Na raspolaganju je još nekoliko tehnologija kao npr. radarski tempomat sa sustavom Stop & Go, upozoravanje na vozila u mrtvom kutu (BSCW), sustav za upozoravanje kod poprečnog prometa iza vozila (RCTCW), sustav za pomoć kod parkiranja (SPA) i prepoznavanje pješaka s hektičkim upozoravanjem na upravljaču u slučaju prepoznavanja opasnosti od naleta.

Novi Ceed je standardno opremljen s pomoćnim sustavom stabilnosti (VSM – Vehicle Stability Management), koji je u slučaju detektiranja gubitka kontakta s podlogom u kombinaciji s elektroničkim sustavom stabilnosti (ESC) zadužen za stabilnost pri kočenju i zavijanju.

Proizvodnja kreće u svibnju

Proizvodnja novog Kia Ceeda, koji se prozvodi u Kijinoj tvornici u Slovačkoj, kreće u svibnju. Kod nas i širom Europe, novi Ceed očekuje se krajem ljeta. Kia će kao i za sve ostale svoje modele 7-godišnjim jamstvom (do 150.000 km, prve 3 godine bez ograničenja prijeđenih kilometara) jamčiti za svoju vrhunsku, višestruko nagrađivanu kvalitetu izrade.