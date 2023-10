Prije treninga Mirna je željela riješiti nesuglasice unutar tima. „Iskreno, tim nam se raspada. Vlada negativna atmosfera; izgubili su u velikom izazovu, bili loši na vaganju, što je utjecalo na moral tima“, rekla je Mirna i dodala da svi trebaju reći što ih muči, a Martin je rekao da ga ne doživljavaju. „Njegov je problem što se nije dobro postavio i većina ga nije ozbiljno shvatila“, rekao je Pero, a Mirna je dodala da razumije Martina. „Pokazali ste da me ne poštujete - ja vam nisam neprijatelj broj jedan, nego saveznik u nekoj vašoj unutarnjoj borbi koju vodite i zbog koje ste ovdje došli. Na treninge dolazite nepripremljeni, bosi, u čarapama, japankama…“, rekla je trenerica.

Mirna je pitala ostale muči li ih išta vezano uz Peru, a Jure je objasnio da ponekad ima čudan pristup prema ljudima, djeluje kao da im pametuje, a ne da im želi pomoći. Mirna je komentirala kako on zna više o sportu od njih pa možda tako ispada, no naglasila je da je uvijek dobronamjeran. „Mislim da su ga neopravdano uzeli na tapetu“, dodala je Mirna. Nina je otkrila kako se osjeća kao višak i izgubljeno u treninzima te da nikome nije pričala o tome što je muči osim psiholozima i Martinu, a doznala je kako su pričali o njoj iza leđa. „Mislim da je neiskrenost odlika plavog tima“, rekla je.

Nina je prozvala trenericu da je na posljednjem vaganju uljepšano za nju rekla da je hipohondar, a Mirna joj je pokušala objasniti da je njezin fokus stalno na tome što je boli. „Žao mi je što si se tako osjetila, ali je sve rečeno u dobroj namjeri“, rekla je Mirna i naglasila kako misli da oni još puno toga nisu riješili. „Treba ih više stisnuti na treningu jer kad su dovoljno umorni i iscrpljeni, nemaju potrebe razmišljati o negativnim stvarima“, rekla je Mirna, no Nina je nastavila: „Puno je tu riječi, a malo djela i mislim da će biti potrebno vremena da se uvjerim da ćemo funkcionirati kao tim.“

Za razliku od plavaca, u crvenom timu vlada pozitivna atmosfera pa su puni elana počeli s novim treningom. „Ne znam kako to mršavi ljudi rade, a kamoli mi deblji“, komentirala je Marsela nove vježbe koje im je Edo pokazao, no nije se predavala baš kao ni Ljube koja je u početku mislila da neće moći ništa dobro odraditi, ali uspjela je sve.

I plavci su odlučili promijeniti stav i počeli su žestoko s vježbama iako je Irena posustala kad je o vožnji bicikla riječ. „Jure napokon šuti na vježbanju, što je veliko postignuće“, rekao je u šali Pero, a i trenerica je primijetila da među timom vlada pozitivnija atmosfera. Nina je čak tražila i dodatnu vježbu, koju su svi odradili, no Jure se to baš i nije svidjelo. „On je više puta mene komentirao i kako za vikend nisam željela odrađivati trening s njima dok na snimajućim treninzima glumim nekakvu facu i želim se prikazati u što boljem svjetlu tako da za Juru nemam više nikakav komentar“, rekla je Nina.

U jednom trenutku Mislav Vlašić morao je prekinuti s vježbanjem jer je ozlijedio rame! „Užasan je osjećaj i bol, već sam prošao to pa znam“, rekao je Mislav dodao da mu se to prvi put dogodilo s nekih 18, 19 godina i tada su mu doktori rekli da će mu se to događati ako ne ode na operaciju ili ojača rame vježbanjem. „Prije sam se oporavljao samo dva, tri dana pa se nadam da će tako biti i ovaj put“, rekao je, a svi su kandidati bili zabrinuti za njega.

Nakon treninga Nina je rekla Mirni kako želi ići kući jer se ne osjeća dobro u svom timu, da se jedino može družiti s Macom i Irenom te da se bolje osjeća s crvenim timom. Mirna joj je objasnila kako nije ovdje došla upoznavati nove prijatelje, nego zbog sebe te da bi joj bilo žao da ode. Nina je pohvalila Mirnu, dodala da jako dobro utječe na nju te zaključila: „Nikad ne bih odustala sve dok me ne izbace i svom timu uopće neću dati šansu da budem na žutoj ili crvenoj listi pa me neće moći izbaciti.“

Danas su se timovi u velikom izazovu borili za nagradu od dva kilograma prednosti na vaganju. Plavi je tim trebao puniti kantama vode crvenu bačvu, crveni - plavu bačvu, a gubitnički je tim onaj čija bačva prva dotakne dno! Na podestu s bačvama smjela je biti samo jedna osoba iz svakog tima, tako da je ostatak tima donosio kante s vodom do podesta. „Za ovaj izazov bili su potrebni snaga, organiziranost i komunikacija“, rekla je Dajana. Irena je ostala kod kuće jer joj nije bilo dobro, a Ljube je bila jako uzbuđena što je dobila priliku sudjelovati u izazovu. „Nadam se da ću uspjeti pokazati najbolje od sebe i da ćemo ovaj izazov dobiti“, rekla je Ljube koja je zamijenila ozlijeđenog Mislava Vlašića.

Nakon dogovaranja taktike počeo je izazov i crveni su stvorili laganu prednost. Najteže je bilo ekipi koja je držala bačve jer im je klizilo uže. „Taktika naglog ulijevanja vode bila je odlična. Svakim mojim ubačajem njima je bilo sve teže uspostaviti ravnotežu“, rekla je Nina dok je crvenima bilo sve teže držati konop. „Napokon smo i mi dobili te crvene! Dva kilograma prednosti za plavi tim“, rekao je Martin, a Jure nastavio: „Ova pobjeda nam znači puno, prvenstveno jer smo pokazali da možemo timski funkcionirati.“ Svi su bili jako sretni, a Mirna je bila ponosna na njih. Crveni su, naravno, bili razočarani, a Mislav Vlašić se malo osjećao krivim što nije mogao sudjelovati.

Poslije izazova Mirna je otišla razgovarati s Irenom, koja je rekla da ju je jako boljelo ispod prsa, uhvatila ju je drhtavica i znoj pa se uplašila, no nakon liječničkog pregleda se smirila jer je bila riječ samo o pritisku na želudac. „Izgleda mi preplašeno. Stalno je u nekom strahu iako nisam sigurna čega se točno boji. Ona je pasivni promatrač koji živi u oblaku straha i život prolazi pored nje. Vrijeme je da shvati da su svi oko nje dobro i da će biti još bolje kad ona bude dobro“, rekla je Mirna.

U novoj epizodi kandidate čeka zanimljivi izazov s hranom i posljednji trening prije vaganja, a koji će tim biti bolji - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u ili na streaming platformi VOYO!