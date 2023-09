„Bala se vrti, ali cijelo vrijeme mi bježi desno i ne mogu je nikako centrirati u taj parking“, komentirao je Martin, a Goran je to uspio prvi. „Bilo je za dlaku, fotofiniš i normalno da sam sretan, lijepo je pobijediti“, rekao je kapetan crvenog tima. Edo je bio ponosan na svoj tim, no treneri i kandidati čestitali su jedni drugima jer su se svi trudili. Za nagradu su crveni mogli odabrati jednog člana plavog tima za kojeg misle da će imati najbolji rezultat na vaganju, koji se neće pribrajati ostalim plavcima.

Mirna je primijetila da Dajanu nešto muči pa je odlučila razgovarati s njom o tome. „Vidim da ne dajemo sto posto, da su počele svađe i da se kao tim ne držimo zajedno“, rekla je Dajana i objasnila kako to nisu prave svađe, ali da vidi kako si stalno nešto zamjeraju. Dodala je da ih je poraz na posljednjem izazovu jako pogodio, pogotovo muške članove tima.

Prije nego što su ušli u show kandidati su u zagrebačkoj Specijalnoj bolnici Sv. Katarina obavili detaljne pretrage, a danas su otišli ondje čuli mišljenja stručnjaka o njihovu zdravstvenom stanju. Liječnici su kandidatima priopćili da su njihovi nalazi poražavajući te im pričali o tome kako je debljina bolest. „To je ono čega kandidati nisu svjesni“, rekla je Mirna.

Liječnici su prozvali Marselu, Anđelu i Silviju te im rekli kako su jedine imale relativno uredne vrijednosti tlaka iako su i dalje to visoke vrijednosti. „Već sada imate dvije bolesti - debljinu i hipertenziju“, nastavili su liječnici. Dajana je pričala o visokom tlaku i da ne želi piti tablete cijeli život, no ima prosječne vrijednosti tlaka 214 sa 120! Potom je liječnik prozvao Peru kojem su prosječne vrijednosti tlaka 190/120 da bi potom istaknuo kako su im užasne vrijednosti i masnoća u krvi.

Dotaknuli su se i toga kako loša prehrana može dovesti do više od 11 tipova karcinoma. „Jako mi je teško padalo čuti što sve imamo, nosimo u sebi i da nam ta kilaža ništa ne nosi dobro“, rekla je Irena, kojoj je nutricionistica Martina rekla da ima gotovo 70% masti u organizmu dok Ljube ima 72%, a Marsela 60%. „Doslovno nemam mišića u tijelu“, komentirala je Marsela. Sljedeća je bila Nina koja zbog svog stanja nema menstruaciju već pet godina, a ona je komentirala kako je upravo to jedan od razloga što se prijavila u 'Život na vagi'.

Među brojnim testiranjima, liječnici su mjerili i biološku dob kandidata - starost njihova organizma. Ljube su rekli kako njezin organizam ima 80 godina, iako ima tek 33 godine, Marsela ima 27 godina, no njezin organizam 56! „Malo me presjeklo u srcu“, iskrena je bila Marsela. Kruno ima 32 godine, no njegov organizam ima 77 godina! „Možete se pomladiti ako promijenite svoj stil života“, rekli su im liječnici i otkrili kako će im taj test raditi i na kraju showa kako bi vidjeli koliko su napredovali.

Kandidati su poslije razgovora s liječnicima razgovarali sa svojim trenerima i iskreno im priznali koliko su ih nalazi uplašili. „Ovo ću iskoristiti kao dodatnu motivaciju za posljednji trening prije vaganja“, rekao je Edo i dodao kako je krajnji trenutak da se ozbiljno prime posla, što su oba tima i napravila premda su plavci bili malo pokunjeni zbog poraza u velikom izazovu.

Irena je uspjela sjesti na bicikl i malo pokrenuti pedalu, što ju je jako razveselilo, no Dajana smatra kako u timu i dalje vlada neka čudna atmosfera. „Postoje razmirice u timu nakon prošlog velikog izazova. Smatram da Kruno nije dao svoj maksimum“, rekao je Jure dok Mirna smatra kako svoju energiju rasipaju na nebitne stvari.

Mirna je primijetila da je i Martin ljut, a on joj je priznao da je čuo kako Pero priča da mu je dao glas za vođu tima samo zato što je mlad i da ne bi bio razočaran. „Ako on misli da može bolje, ja to njemu mogu prepustiti“, dodao je Martin, no Pero je rekao kako ga nitko ne želi maknuti. Mirna smatra kako on treba biti njezina desna ruka i pripremiti tim za vježbanje, što dosad nije bilo tako. „Mora se naučiti primiti kritiku“, nastavila je trenerica.

I kod crvenih je bilo napeto jer ih je Edo provocirao da se suoče sa svojim kilogramima i problemima. „Odlučio sam pomicati granice danas, što uopće nisam planirao, ali želim vidjeti gdje je točka pucanja“, rekao je Edo, a pred kraj treninga koji je produljio svi su mu rekli da ga mrze. „Ja sad pokazujem svoje loše strane i ne sramim se toga“, rekao im je Edo objašnjavajući im kako je bitno govoriti kako se osjećaju i da je zadovoljan što ga danas svi mrze. Anđela je rekla kako je danas htjela odustati od svega dok je Marsela dodala: „Trenirala bih još dva sata samo da ne idem doma!“

Dajana je razgovarala s Mirnom kako želi predložiti da jednom tjedno imaju timski sastanak iako je pretpostavila da kandidati neće biti oduševljeni time. „Jedva čekam da vidim što će ostali članovi tima reći kad se suoče s istinom, kad svi iznesemo što koga muči“, zaključila je Mirna.

Počelo je još jedno vaganje, a onaj tim koji izgubi manji postotak tjelesne mase - gubi jednu osobu, gledat će se crvena linija, odnosno, najslabiji rezultat. Zbog pobjede u velikom izazovu, crveni tim mogao je odabrati jednu osobu iz plavog tima čiji se rezultat neće računati.

Koga su crveni odabrali i tko se našao ispod crvene linije - ne propustite pogledati sutra u 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi' ili na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.