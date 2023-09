Filip Mrčela je bio najkrupniji kandidat šeste sezone showa "Život na vagi", a tada je imao 234,6 kilograma. Na posljednjem vaganju Filipu je vaga pokazala 173,4 kilograma te je do finala showa izgubio 61,2 kilograma, što je 26,1% tjelesne mase.

Odličan rezultat postigao je za manje od pola godine, a zahvaljujući showu, danas živi zdravije, sretnije, ali priznaje kako još ima mnogo do cilja.

Voditeljica Marijana Batinić je nedavno njegovu transformaciju podijelila na društvenim mrežama. "Stotka je pala, idemo dalje. Filipe inspiracijo", napisala je. Filip je u nešto više od godinu dana od izlaska iz showa skinuo točno sto kilograma.

Filip je ranije u razgovoru za RTL.hr otkrio kako je nestrpljiv u postizanju svog cilja.

"Smatram da sam mogao i više, ali zadovoljan sam, a i također nestrpljiv. Mislim da većina ljudi, nebitno koji im je cilj, nabiti mišićnu masu, poboljšati kondiciju ili smršavjeti, svi su oni nestrpljivi. Nema tu nažalost magije, samo biti konzistentan i strpljiv, uporan. Prehrana iznad svega, prvo to pa onda treninzi i odmor. Tim nekim redoslijedom. Ja sam više fokusiran na prehranu jer ne možeš s vježbanjem izbjeći lošu prehranu, koliko god ono bilo odlično", ispričao je.

Filip doručak i večeru najčešće radi sam, a obitelj mu nekad pomaže s pripremom jela jer nekad ne stigne sam.

"Volim da je sve to napravljeno u nekoliko koraka jer ne volim kuhati. No, vikendima se tome više posvetim. Tu i tamo imam neku "cheat" namirnicu koju ukomponiram u običan obrok, primjerice neke umake. Cheat meal nisam imao od svog rođendana. Ako si nešto dozvolim, onda je to dio obroka, a ne sam obrok. Što se tiče sokova, uspio sam pronaći niskokalorične zamjene, a pijem i zeleni čaj jer ne pijem kavu", priznao je.

U showu je ispričao kako ima problema sa spavanjem jer mu se zbog debljine događala apneja. Nije imao dovoljno zraka u snu te nije uspijevao postići REM razinu sna što znači da bez toga ne može normalno funkcionirati ni budan. No, i dalje je priključen na aparat za apneju u snu. Ipak, čini mu se da se stanje lagano popravlja.

Osim što je uvelike promijenio prehranu, posvetio se i redovitim treninzima. Vježba šest do osam puta tjedno, a fokusira se na snagu.

Show "Život na vagi" pratite ponedjeljkom i utorkom od 20.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su i na platformi Voyo.

