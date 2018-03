Na Machana u Europu idu…

Gorko- zabavna komedija Machan u režiji Uberta Pasolinija, nastala je prema nevjerojatnom istinitom događaju i osvojivši festivale diljem svijeta i višemilijunsku publiku, stiže na program kina Europa!

Machan govori o skupini prijatelja sa Šri Lanke, koji su oformili rukometnu momčad i prijavili se na natjecanje u Njemačkoj, ne bi li dobili toliko željenu propusnicu za svijet iza granice – vizu. Ova neobična skupina, međutim, nikad nije odigrala utakmicu rukometa!

Kroz istovremeno zabavne i tužne zgode koje ih prate u borbi za bolji život upoznajemo glavne junake Manoja, Stanleya i prijatelje.

Film je u Šri Lanki proglašen jednim od najgledanijih filmova u njezinoj povijesti, a našoj publici premijerno je predstavljen na otvaranju sedmog Zagreb Film Festivala. Na festivalima u Palm Beachu i Bruxellesu proglašen je najboljim filmom, s festivala u Veneciji otišao je s nagradom FEDIC – Europa Cinemas, a nagradu publike odnio je s festivala u Transilvaniji.

Ovaj spoj komedije i drame koji progovara o ljudima s dna društvene ljestvice a istovremeno nasmijava svoju publiku do suza, redatelju Ubertu Pasoliniju već je obilježio karijeru. Upravo je on producirao izvrstan britanski hit ‘Skidajte se do kraja’, nagrađen s više od 30 nagrada, uključujući i Oscara za najbolju glazbu.

