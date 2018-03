Vjerojatno znaš da nije dobro istiskivati prištiće, ali ako ne možeš odoljeti, evo kako to napraviti uz minimalnu štetu

Foto: sara loves you too/Flickr

Dermatolozi otkrivaju neke trikove

Svi to radimo bez obzira što znamo da time oštećujemo kožu i možemo prenijeti bakterije svuda po licu i tijelu. Ta navika je ekstremno zadovoljavajuća iz tko zna kojeg razloga i ne možemo se baš odviknuti od nje.

No, prištići i akne nisu isto niti bi ih se tako trebalo tretirati. Ako patiš od cističnih akni, najbolje bi bilo posjetiti dermatologa jer ćeš kopanjem po licu, dekolteu ili leđima napraviti samo još veći kaos.

Što se tiče istiskivanja malih gadova u kućnoj radinosti, evo što bi trebala znati:



Prištić mora biti zreo

Obično su to prištići s bijelim vrhom koji će bez problema puknuti. Ako se radi o upaljenom, potkožnom prištu, bolje ga ne diraj. “Iako se ljudi žele riješiti sadržaja prištića, stiskanjem upaljenog tkiva mogu proliti gnoj unutar kože. Upravo to dovodi do još jačeg crvenila, upale i ožiljaka”, napominje dr. Melda Isaac za Huffington post.

Čišćenje je ključ

Tvoje ruke i lice moraju biti čisti da bi rizik od prenošenja bakterija bio što manji. “Ako prištić ima bijeli vrh, prije istiskivanja operi njega i ruke nekim blagim sapunom te primijeni lagani pritisak s obje njegove strane”, savjetuje dr. Angela Lamb.

Upotrijebi pravi alat

Kako bi prištić lakše puknuo, na njega prisloni gazu koji si malo navlažila toplom vodom jer će toplina otvoriti poru. Za uklanjanje sadržaja možeš si pomoći i štapićima za uši. Što se tiče popularnih metalnih alata za istiskivanje, dermatologinje ih ne preporučuju jer mogu biti grubi.

Znaj kada je dosta

Prištić treba istisnuti laganim pritiskom i nipošto ne smiješ biti agresivna. Ako iz prištića nakon sadržaja počne ići krv, to je to. Vrijeme je da staneš. Isto tako, ako iz njega izlazi samo prozirni fluid, prištić nije zreo.

Koristi proizvode na bazi kiselina

Salicilna kiselina učinkovito se bori protiv prištića, ali zna isušivati pa nemoj pretjerati s čišćenjem. Nakon umivanja kožu obavezno našpricaj tonikom te nahrani nekom hidratantnom kremom koja nije premasna. I drži prljave prste dalje od lica ;)