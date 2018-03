VIDEO: Evo što se može dogoditi ako redovito ne čistite slušalice koje svakodnevno koristite

Foto: play.move.breathe / instagram

Prizori prikazani u videu su prilično odvratni i grozni…

Gotovo svaki dan slušamo glazbu na slušalice i to nam se nikako ne čini opasnom ili lošom navikom, zar ne? E pa, čini se kako i to može izazvati neke prilično gadne posljedice, a to su dokazali liječnici u popularnoj američkoj emisiji The Doctors.

Iako na to ne pomišljate, miteseri, koji nas često muče jer nam iskaču po licu, mogu se javiti i u ušima, a zbog nošenja slušalica koje nikad ne čistimo ta pojava može itekako eskalirati. U videu gore jasno se vide ti sporni miteseri u ušima i prizor zaista nije nimalo lijep…



Ovo možete vrlo jednostavno spriječiti

A ako i same ikada primijetite ovaj problem, liječnici savjetuju da ga nikako ne rješavate same, već da se za pomoć obratite svom liječniku, koji će znati kako s time postupati na siguran način.

Naravno, ovo možete i izbjeći i to vrlo jednostavno – a sve što morate je redovito čistiti slušalice prije i nakon korištenja (logično) te redovito čistiti uši (još logičnije). Ne zvuči baš tako teško, a možete izbjeći ove grozne i prilično odvratne i neugodne posljedice.