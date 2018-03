Foto: Thinkstock

Koju god frizuru dolje imale, zapamtite da je to vaš izbor

Uklanjanje dlačica uvijek je bio i bit će osobni izbor, bez obzira na to što u društvu jedno vrijeme vlada goli trend ili onaj prirodni. Mnoge žene se još uvijek odlučuju skinuti sve dlačice jer misle da će tako biti privlačnije muškarcima, no to nije nužno točno.

Naime, skupina ginekologa je za Daily Mail izjavila da uklanjanje svih dlačica zapravo kvari šanse za seks i to zbog prilično zanimljivog razloga. Dr. Alyssa Dweck tvrdi da stidne dlake u sebi zadržavaju mnogo feromona, hormona koji utječu koliko smo privlačne drugima.

Stidne dlake čak pomažu u borbi protiv spolno prenosivih bolesti





Drugim riječima, feromoni zaglave među dlakama kako bi upućivali na mjesto gdje se odvija seksualni odnos. Koliko god smiješno zvučalo, nekada im je to bila i svrha. Osim zadržavanja feromona, dlake održavaju toplinu genitalija te pomažu u borbi protiv spolno prenosivih bolesti (brijanje radi sitne porezotine na koži kroz koje bakterije i virusi lakše ulaze u organizam).

Koju god frizuru dolje imale, zapamtite da je to vaš izbor i da vas nitko ne bi trebao prisiljavati na nešto što ne želite, a pogotovo ne na to kako će izgledati vaše intimno područje. Ako se pak volite obrijati, dobro je imati na pameti nekoliko stvari kako bi sve prošlo bezbolno i sa što manje ozljeda.

Napravite piling

Redovit piling intimnog područja spriječit će urastanje dlačica i pripremiti ih na uklanjanje.

Ne brijte se tupom ili zahrđalom britvicom

Bez obzira koliko mislile uštedjeti na britvicama, brijati se tupom ili zahrđalom britvicom nikada nije dobra ideja jer se lakše možete porezati.

Brijte se pod tušem

Topla voda omekšava dlačice pa ih je lakše ukloniti dok se, primjerice, tuširate.

Koristite ulje ili hidratantnu kremu

Odmah nakon depilacije namažite se hidratantnom kremom ili nekim prirodnim uljem bez umjetnih mirisa. Koža je nakon uklanjanja dlačica jako osjetljiva pa je treba umiriti.