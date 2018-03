Tri jednostavna načina kako se možete riješiti masnih naslaga oko trbuha i biti fit do ljeta

Foto: Thinkstock

Ne morate trčati maraton, ali ni gladovati kako biste spremni dočekali toplije dane pred nama. Dovoljna je mala promjena kako biste se osjećali, ali i izgledali bolje

Nakon snijega i niskih temperatura koje su obilježela početak ove godine, uskoro ćemo uživati u sunčanijim i toplijim danima. Zimsku odjeću ćemo, sukladno tome, pospremiti na dno ormara i izvući onu nešto laganiju. Ako vas pri same pomisli na to hvata lagana nelagoda jer će na taj način doći do izražaja vaša figura na koju možda i niste (bar još) toliko ponosni, bez panike. Pred nama je još koji mjesec prije početka ljeta, a kako biste mogli bez imalo srama prošetati u kupaćem kostimu ili kratkom topu, donosimo vam jednostavan način na koji se možete riješiti “ljubavnih ručkica” koje ste tako vrijedno sakupljali tijekom zime.

Promijenite režim prehrane

U teretani možete vježbati do mile volje, ali ako se ne hranite ispravno, onda ste u začaranom krugu. Dijete mogu biti dobre, ali samo ako su koncipirane na način da u organizam unosite baš sve potrebne minerale i vitamine. Gladovanje vam neće pomoći jer ćete se osjećati slabo i umorno, a nakupine sala oko trbuha neće otići. Obratite pažnju na namirnice koje unosite, jer je dovoljno da samo jedna od njih spriječava gubitak neželjenih masnoća, piše Good Housekeeping.





Slobodno jedite smeđu rižu, avokado i orašaste plodove, a umjesto maslaca konzumirajte maslinovo ulje. To su samo neki od jednostavnih načina koje može svatko primjeniti, naravno ako to želi.

Manje se živcirajte

Da, da, istina. Stres itekako može utjecati na vaš fizički izgled. Kada smo pod stresom, razina kortizola raste što u konačnici utječe i povećanu razinu inzulina, a ako je njega previše onda se pospješuje skladištenje sala. Kako se to ne bi dogodilo, odaberite nešto laganiju aktivnost kao što je joga ili šetnja. Dovoljno spavajte, slušajte umirujuću glazbu i umjesto sufranja po bespućima interneta pročitajte dobru knjigu. Nemojte podcjenjivati moć stresa. Relaksirajte se i usporite malo. Ne samo da ćete se dobro osjećati nego ćete i regulirati tjelesnu težinu.

Vježbajte, ali bez pretjerivanja

Kako biste postigli željenu fizičku kondiciju, ne morate odmah trčati maraton. Nemojte se izlagati nepotrebnom stresu i vježbati više nego što možete. Izaberite oblik tjelovježbe u kojem ćete uživati i koji je (bar u početku) jednostavan. I za čas ćete biti spremni za ljeto koje samo što nije stiglo.