Šminkao me svjetski poznati vizažist, evo kako je bilo

Foto: Artdeco

Jučer je u HUB385-u održana prezentacija nove linije kozmetike poznate njemačke kuće Artdeco, a ja sam imala čast da je na meni pokaže jedan o njezinih kreatora, slavni vizažist Macedonio Bezerra

U središtu nove Artdecoove linije želja je da se na ženskom licu naglase najbolje karakteristike te joj se da samopouzdanje. Linija nosi ime Natural Make-Up Revolution, a kako je sam Macedonio Bezerra rekao, ovo mu je najdraža kolekcija ikada. Misao vodilja je bila napraviti proizvode koji će licu dati svježinu bez težine – no make up look koji u posljednje vrijeme viđamo sve češće. Prva je s ovim počela Alicia Keys kad se na crvenom tepihu pojavila potpuno bez šminke i pokazala kako prirodno lice može itekako izgledati lijepo i njegovano. Naravno da je na licu imala make up, a upravo nam proizvode kojima se to može postići donosi najnovija kolekcija s potpisom Artdecoa.

Izraz koji se provlačio kroz čitavu prezentaciju bio je ‘I Woke Up Like This’, popularni Instagram hešteg koji zapravo stoji za fokte bez (ili s minimalističkim make up-om). Ovaj je look zapravo dosta teško postići jer je šminka na licu uvijek vidljiva, ali Macedonio, poznati svjetski vizažist, kreirao je liniju koja je lagana i prozračna te na koži izgleda jako prirodno.



Natural Make-Up Revolution donosi inovativne proizvode koji se mogu koristiti pojedinačno ili zajedno, a posebno je zanimljivo to što se neki proizvodi mogu koristiti na više načina. Bila je velika čast s Macedoniom popričati o make up-u, kojeg i sama obožavam, te se prepustiti njegovim rukama i uživati u rezultatima.

Sjenilo za oči, ruž za usne bronzer i korektor – Multi Stick

Ovo je revolucionaran proizvod čija nje upotreba zaista šarolika. Kremaste teksture, stvara savršen, nude izgled, a može se koristiti kao sjenilo za oči, ruž, bronzer i korektor.

Pastelni lakovi za nokte

Lakovi za nokte iz ove kolekcije iznimno su nosivi, prekrasnih pastelnih boja. Profinjena nude nijansa, puderasto ružičasta i lila boja lako će se uklopiti uz svaki outfit, a jako su njegujući za nokte jer u sebi sadrže vitamin A, C i E, pantenol i hidratizirajuće ekstrakate morskih algi

Osvježite prirodnu boju usana

Color Booster Lip Balm njeguje i istovremeno osvježava prirodnu boju usana. Na usnama su lagani, daju vrlo nježnu, prirodnu boju i lijepo se nose. Ruževi imaju ugodan miris i nisu ljepljivi. Ističu i naglašavaju ljepotu vaših usana, a vizualno ih čine punijima.

Multifunkcionalan primer

All in One Eye Primer je multifunkcionalni primer za sjenilo i pruža savršenu bazu prije nanošenja sjenila. Tekstura je dugotrajna i povećava snagu zadržavanja sjenila.

Kolekcija će biti dostupna od sredine svibnja u parfumerijama Müller, a moći će se kupiti i putem službene stranice www.kameja.hr te u Artdeco MAKE up BARu u Tomislavovoj 3.

Instant skin perfector

Savršena podloga za no make up look jer se prilagođava boji svačijeg tena te kožu čini blistavom i hidriranom.