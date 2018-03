Sedam korisnih make-up trikova za žene koje nose naočale

Foto: Thinkstock

Posljednjih nekoliko godina dioptrijske naočale postale su pravi modni dodatak. Bez obzira nosite li ih zbog potrebe ili ne, make-up savjeti iznimno bitni kada nosite naočale kako se lice ne bi izgubilo iza njih, ali i kako bi šminka bila postojana tijekom dana

Ako nosite naočale, onda ste upoznate s problemima. Teški okviri klize s nosa, razmazana maskara na staklima, a na kraju dana pudera je više na naočalama nego na vašem licu. Ali nade za poboljšanjem ima. Donosimo vam savjete i trikove koji će vam pomoći da vaš make-up na licu izgleda besprijekorno unatoč naočalama koje nosite.

Koristite make-up spužvicu i uklonite višak podloge

Vodenasta podloga može učiniti da vaše naočale klize s lica i tako prikupljaju šminku koju ste htjeli da zapravo ostane na licu. Spasa ima. Lagano je blendajte oko rubova. Nakon što ste nanijeli podlogu na obraze i nos, višak uklonite make-up spužvicom ili listićima za upijanje ulja lagano tapkajući, a zatim nanesite puder u prahu kako se naočale ne bi lijepile i kako biste uklonile suvišni sjaj s lica.



Nanesite primer koji će spriječiti klizanje

Ne, ne mislimo na primer za tekući puder kako bi šminka dulje trajala, nego nanesite primer za oči tj. bazu za sjenila, piše Mental Floss. Nanesite ga na nos kako naočale ne bi klizile nego ostale na pravom mjestu cijeli dan.

Koristite korektor

Korektor sa žutim podtonovima može učiniti čuda i sakriti tamne podočnjake. Utapkajte ga u unutarnji kut oka i vaš pogled kako biste izgledali svježe i odmorno.

Nemojte se fokusirati na dužinu trepavica

Ne skrivajte trepavice ispod naočala. Čak i kada one uporno dodiruju stakla na vašim naočalama. Koristite uvijač za trepavice prije nanošenja maskare, ali i nakon kako bi vaše trepavice bile uvijene prema gore i tako došle do izražaja.

Pazite da je maskara svježa

S maskarom budite oprezni. Ne koristite staru maskaru kojoj je istekao rok trajanja. Potražite vodotpornu maskaru kako biste spriječili da se preslikava na stakla naočala. Nakon što ste ju otvorili i koristili tri mjeseca, bacite je kako ne biste riskirali bakterijsku infekciju.

Obratite pažnju na obrve

Bez obzira što su obrve djelomično skrivene iza vaših naočala to ne znači da ih trebate zaboraviti. Neka one budu ukras koji uokvirava vaše lice. Pažljivo oblikovane obrve savršen su način kako vaše lice može doći do izražaja bez obzira što nosite naočale.

Sakrijte crveni otisak na nosu

Prije ili kasnije tijekom dana ćete barem na kratko skinuti svoje naočale. A kada to napravite, posljednje što želite je da vam se na nosu vidi crveni otisak od naočala. Nanesite BB kremu i problem je riješen.