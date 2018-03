Foto: Thinkstock/Thinkstock

Vježbanje je jedan od načina na koji možete ubrzati metabolizam i tako sagorjeti više kalorija. No, što ako naporno i predano vježbate, a pomaka nema? Onda sigurno nešto radite pogrešno

Svi znamo kako kardio vježbe donose brojne prednosti. Gubite masne naslage, poboljšavate rad srca i činite dobro za svoje zdravlje. No, ako se vaši kilogrami nikako ne tope onda, nažalost, radite Sizifov posao. Lauren Slayton, autorica knjige “The Little Book of Thin” otkrila je kako unatoč trudu u teretani, možete raditi protiv sebe, odnosno metabolizma, piše Her.

Što dakle radite pogrešno?

Iako aerobne vježbe mogu povećati rad metabolizma satima, pa čak i danima nakon vježbanja, ako izvodite stalno jednu te istu vježbu dulje vrijeme, onda učinka baš i nema, ističe Slayton. Iako se zbog takve vježbe možete oznojiti, ne gradite mišiće pa će se vaš metabolizam s vremenom usporiti. Potrebno je šokirati tijelo i uvesti nove stvari u rutinu vježbanja kako bi se metabolizam ubrzao. Preporuka je ubaciti i utege koji će pomoći ne samo da brže trošite kalorije nego da imate zategnute ruke i noge. Pripazite na pravilno izvođenje vježbi, a ako je u blizini i trener, slobodno zatražite njegovu pomoć kako biste smanjili rizik od ozljeda prilikom neadekvatnoga izvođenja vježbi.