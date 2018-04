S ponosom pokazuje svoje ožiljke: “Želim potaknuti ostale da se osjećaju samouvjereno”

Foto: Facebook

Manekenka je ožiljke zadobila u prometnoj nesreći, a javno ih pokazuje kako bi potaknula druge ljude da vole svoje tijelo

Neli Zuma imala je svega 23 godina kada je doživjela veliku prometnu nesreću. Vozila se s prijateljem u automobilu kada su u brzini izgubili kontrolu te su udarili u zid. Njezin je prijatelj preminuo u bolnici, a Neli je spašena od krvarenja jer su joj skinuli kožu s bedra pa prišili na trbuh. Nakon prometne nesreće nije imala samopuzdanja i mislila je kako će joj karijera modela biti gotova.

“Znala sam danima plakati”

No, bila je hrabra i pokušala se prilagoditi značajnim promjenama na tijelu. “Tijekom posljednje dvije godine Neli je radila na prihvaćanju svog fizičkog izgleda i nije dopustila da ožiljci unište njezin snove. “Znala sam plakati danima. Sjećam se kako sam pisala u svoj dnevnik: ” Nema više sretne Neli “,” Nema više nošenja crop topa”, piše Metro.co.uk. Imala je u planu pisati dnevnik s pozitivnim stvarima i riječima ohrabrenja, a za to su joj trebali, kaže, mjeseci i mjeseci. Tek je onda shvatila kako se mora prestati sabotirati. Neli je nazvala prijatelja i pitala ga hoće li joj pomoći stvoriti seriju fotografija s njezinim ožiljcima. “Rekla sam, možemo li to učiniti? Spremna sam fotografirati sebe da pokažem ljudima da sam se vratila “, prisjeća se Neli.



“Želim nadahnuti ljude”

“Prva fotografija koju sam objavila na društvenim medijima bila je na Facebooku. Bila sam toliko šokirana kako su ljudi reagirali na nju. Ljudi su je počeli dijeliti i bilo je toliko mnogo komentara o ostalim ljudima koji pokušavaju prihvatiti sebe takvima kakvi jesu. Odlučila sam objaviti još više svojih slika koje će potaknuti druge ljude diljem svijeta.”

Neli se sada nada da će, nastavljajući pokazivati svoje tijelo, potaknuti ostale da se osjećaju samouvjereno. “Želim nadahnuti ljude i poticati ih da budu bolji”, rekla je. “Potrebno je mnogo za prihvaćanje sebe. Morate se naprije voljeti, briniti se o sebi i biti nježni”, poručila je Neli.