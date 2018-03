Razmisli dva puta prije kupovine čokolade: Najgora hrana koju možeš jesti ako si sklona prištićima

Foto: Thinkstock

Skupe i vrlo često nedjelotvorne kreme za uklanjanje akni koriste osobe koje imaju problematičnu kožu. I dok tragaš za tom čudotvornom kremom, prvo promijeni izbor namirnica koji unosiš jer će ti na tome u konačnici tijelo, a zatim i lice biti zahvalno

Ako imaš besprijekoran ten, spadaš u onu skupinu sretnica koje ne moraju trošiti novce (i živce) na skupocjene proizvode kako bi imale čisti ten. Nije tajna da u trenucima kada to najmanje očekujemo nas zna iznenaditi pokoji prištić, pa tada posežemo za narodnim trikovima poput ”čarobne” paste za zube ili ga vješto prikrijemo puderom. Sve to je samo privremena pomoć. Osim što moramo paziti kakve kozmetičke preparate korsitimo, važno je obratiti i pažnju na hranu koju jedemo kako bismo imali dobar ten. Upravo je određena hrana okidač i glavni krivac za tvoje prištiće, piše She Finds. I dok se mnogi klone slatkiša kako bi imali dobru liniju, osobe sklone akanma također bi ih trebale izbjegavati u širokom luku.

Prema dermatolozima, uz slatkiše, postoje i druge namirnice koje trebaš izostaviti s jelovnika:

Sir





Sir i drugi mliječni proizvodi, dokazano uzrokuju akne. Mlijeko sadrži hormone koji utječu na razvoj akni, stoga ih izbjegavaj barem neko vrijeme dok se hormoni u organizmu ne uravnoteže.

Začinjena hrana

Chilli papričice i ostala ljuta i začinjena hrana može utjecati na pojavu akni. Osobe koje imaju problema s tenom trebale bi pripaziti da barem smanje unos takvih namirnica.

Čokolada

Iako teško možemo zamisliti dan (kamoli tjedne i mjesece) bez čokoloade i ostalih slatkiša, takve slatke namirnice imaju visoki glikemijski indeks koji povećava razinu inzulina u našem tijelu zbog kojeg mogu nastati akne. Osim toga, čokolada, između ostaloga, sadrži kofein i serotonin koji povećavaju razinu inzulina u tijelu pa se pokušaj suzdržati od tih slatkih napasti kako bi imala čisti ten.

Prženi krumpirići

Iako ukusni, prženi krumpirići sadrži masnoće koje mogu začepiti tvoje pore, dok bezbrižno uživaš u tom slasnom zalogaju. Prištiće oko usta može izazvati upravo ova hrana kojoj teško mogu odoljeti brojni gurmani. Sigurni smo kako ćeš nakon ovog saznanja pokušati izbjeći slasne krumpiriće pod svaku cijenu.

Sushi

Tko bi rekao da da zbog sushija možeš dobiti akne? Naime, sushi sadrži rižu koja ima visoki glikemisjki indeks koji je u konačnici odgovoran za nastanak akni. Stoga, suzdrži se!