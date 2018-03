Rani pubertet, otkrivaju stručnjaci, krivac je za depresiju, tjeskobu i nasilničko ponašanje

Foto: Unsplash

Ovi psihološki problemi mogu se nastaviti i u odrasloj dobi

Neke cure svoju prvu menstruaciju dočekaju s oduševljenjem, a neke su potpuno nespremne na tu promjenu. Iako ona obično nastupa od 10. do 13. godine, jedno istraživanje objavljeno u časopisu Pediatrics tvrdi da djevojčice ranim ulaskom u pubertet mogu kasnije u životu razviti depresiju.

Rana menstruacija je krivac psiholoških problema?

Stručnjaci na Sveučilištu Cornell pratili su 8.000 djevojčica od početka puberteta do njihovih kasnih dvadesetih i došli do zabrinjavajućih rezultata – one koje su rano dobile prvu menstruaciju, pokazale su znakove depresije, tjeskobe i poremećaje u prehrani.



Osim toga, navodi Independent, vrlo je vjerojatno da će one razviti i antisocijalno ponašanje u obliku kršenja pravila i mladenačke delikvencije. Ovakvo se ponašanje, kažu, pogoršava s godinama.

Iskrivljena percepcija samog sebe dovodi do nasilja

Razlog zbog kojih djevojčice imaju psihološke probleme jest velika razlika između fizičkog izgleda i kognitivne zrelosti u ranom pubertetu. “Caka je u tome što izgledaju starije pa ih se tako počinje i tretirati, no one su još uvijek mentalno na razini svoje kronološke dobi”, objasnila je autorica istraživanja Jane Mendle.

Zbog svega toga djevojčice imaju iskrivljenu percepciju sebe samih, što dovodi do nasilničkog ponašanja u školi i dovodi ih u opasnost od seksualnog uznemiravanja. S obzirom da je ovo veliki problem, Mendle i njezin tim u sljedećem istraživanju planiraju otkriti zašto nasilno ponašanje traje i u odrasloj dobi.