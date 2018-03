Prema staroj kineskoj medicini, ključ mršavljenja nalazi se u našim ušima (a evo i objašnjenja)

Foto: Ricardo Liberato / flickr

Ovo je zapravo jedna od grana tradicionalne kineske medicine, a može se provoditi iglicama za akupunkturu ili sjemenjem

Ako vam kažemo da se tajna mršavljenja možda nalazi u vašim ušima, vjerojatno biste pomislile da smo smiješne, jer, to je potpuno suludo. Ili? Ako se osvrnemo na opću ideju koja stoji iza takozvanih ear seedsa, odnosno ušnog sjemena – što je zapravo samo naziv wellness tretmana koji je osmislila stručnjakinja za akupunkturu, Shellie Goldstein, onda bi ova prva rečenica možda i mogla biti točna. Ali, evo o čemu se ustvari radi.

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, različita područja naših ušiju povezana su s određenim organima i sustavom našega tijela. Stimulirajući te dijelove uha možemo, tvrdi kineska medicina, izliječiti različite probleme u našem tjelesnom sustavu. I upravo to je središnja ideja aurikuloterapije, jedne od grana kineske medicine, koja se izvodi akupunkturom ili pak pomoću ‘ušnog sjemena’ od biljke vaccarie, koje se postavljaju na ključne točke uha pomoću ljepljive trake, piše Pure Wow. Sjemenje tako ostaje na ušima i do pet dana (pritom se, pak, možete normalno tuširati, spavati i obavljati sve ostale poslove), no može se dogoditi da samo padne, ovisno o tome gdje je i kako točno smješteno.

No, zašto ljudi ovo uopće rade? Čemu to služi? Pa, mnogi, naime, vjeruju kako ovo ‘čudesno’ sjemenje, ili postupak ako se provodi iglicama, može smanjiti glavobolje i bol u leđima te izliječiti određene vrste ovisnosti i smanjiti želju za hranom. I baš se zato često koristi i kao vrsta tretmana mršavljena, što smo spomenule na početku.



Djeluje li?

Kad je riječ o djelotvornosti ovakve metode, odgovor na pitanje ‘Pomaže li zaista?’ zapravo je – možda. Naime, prema rezultatima studije provedene na Sveučilištu u São Paulu iz 2017. godine, pokazalo se kako je upravo ova terapija kod medicinskih sestara koje su sudjelovale u studiji najučinkovitije smanjila anskioznost. No, aurikuloterapija iglama bila je učinkovitija nego li ista terapija ušnim sjemenjem, jer je prilikom terapije iglama došlo do značajnijeg smanjenja stresa i anksioznosti kod spomenutih žena. Iako znanstvenici nisu u potpunosti isključili mogućnost djelovanja ovakve terapije sjemenjem, bilo na području mršavljenja ili konkretnog poboljšanja zdravstvenog stanja, potrebna su daljnja istraživanja na ovu temu kako bi se njihova učinkovitost dalje mogla dokazivati. Ili opovrgnuti.

Dotada je možda sigurnije držati se akupunkture, naravno kod liječnika koji je za nju obučen i koji zna kako se ona pravilno i sigurno obavlja.