Ovo su jednostavni trikovi kako da te frizer više nikad ne ošiša krivo, evo o čemu se radi

あみちゃんcolor✂︎ & 田村くんcut✂︎ ★ ★ ★ すごく綺麗な色味を作ってくれるあみちゃん💜 もうすぐ異動してしまうので…😢レシピをメモしてもらいました📝 写真では伝わらないけれど光に透かすと前に入れたハイライト部分がすごく綺麗👍 トリートメントの相談も丁寧にしてくれるので是非聞いてみてください👂 そして初!親子揃って田村くんにカットしてもらいました✂︎ 🤗✨ いつもいつもありがとうございます💇💜

