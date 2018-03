Ovisni ste o balzamu za usne? Provjerite njegov sastav prije kupnje

Foto: Thinkstock

Tijekom zime potrebno je dodatno njegovati kožu. Hladan zrak i vjetar isušuju naše lice i ruke, a spas tada pronalazimo u kremama i raznim balzamima za njegu usnica. Mnoge žene tada posežu za balzamom za usne i nanose ga na kožu više puta dnevno. No, prije nego opet posegnete za njim, pročitajte sljedeće

Gotovo neizostavan kozmetički proizvod u mnogim ženskim torbicama tijekom zime je balzam za usne budući da štiti usnice od pucanja. Međutim, budite oprezne jer neki sastojci koje sadrži mogu čak i pogoršati stanje vaših usnica, piše Real Simple.

Dermatolog Joshua Zeichner objašnjava zašto se to događa, odnosno zašto nam se čini da što više koristimo balzam za usne, više ga i trebamo. “Za to postoje dva razloga. Prvi se odnosi na potencijalno štetne sastojke koji iritiraju, odnosno uzrokuju upale i manjak hidratacije. Tada vaše usnice žude za dodatnom hidratacijom pa opet posežete za balzamom što dovodi do začaranog kruga”.

Zato bi bilo dobro da prvo provjerite sastojke. Ako je među njima sadržan kamfor, mentol ili salicilna kiselina onda radije preskočite kupnju takvog balzama jer ti sastojci mogu iritirati osjetljivu kožu.



Drugi problem je vazelin. “Proizvodi s vazelinom stvaraju umjetnu barijeru na koži kako bi zadržali vlažnost, ali ako pretjerate i često koristite labelo koje sadrži vazelin onda vaše usnice ne obavljaju svoju zadaću kako bi zadražale svoju razinu hidratacije. Nakon što usnice naviknete na balzam, kada ga prestanete koristiti one postanu jako suhe. Prirodna reakcija bi bila da odmah nanesemo još balzama, ali ako želite izaći iz začaranoga kruga onda nemojte s ničim mazati vaše usnice kako bi vam se koža sama obnovila.

Naravno, to ne znači da biste sada trebale u potpunosti prestati korisiti labelo. Slobodno ga i dalje nanosite, ali budite umjerene, baš kao i u svemu. Zeichner predlaže korištenje balzama koji sadrži lanolin jer omogućuje koži da diše, a opet stvara zaštitu. Zvuči idealno, zar ne?