Opreza nikad dosta: Što nikada ne bi trebala stavljati na lice u svojim beauty DIY tretmanima?

Foto: Thinkstock

Sve smo sklone isprobavanju raznih beauty tretmana koje same radimo kod kuće, ali pri tome trebamo biti oprezne jer neke stvari je bolje ne nanositi na osjetljivo i nježno lice

Internet nam je danas dostupniji više nego ikada, a na njemu (priznajemo) se nalazi sve i svašta. U moru DIY stvari teško je razlučiti što bi trebala pokušati kod kuće, a koje stvari je najbolje izbjegavati u širokom luku. Zašto? Zato jer u suprotnom sve može završiti ne tako sretnim ishodom. To se pogotovo odnosi na kozmetičke tretmane tijekom kojih trebaš biti dosta oprezna jer posljedice mogu biti katastrofalne. Neke stvari je stoga bolje prepustiti profesionalcima (poput drastične promjene boje kose).

Tako primjerice postoje odlični recepti za razne maske za kožu koje možeš sama napraviti, kao što je maska za lice od avokada ili kokosovog ulja za dodatnu hidrataciju kože. S druge strane postoje i užasno loši savjeti koji uključuju sastojke koje zbilja nikada ne bi trebala nanositi na lice. Dakle, koje bi to sve kuhinjske sastojke trebala izbjegavati nanositi na lice, otkriva The List.

Limun

Iako je limun poznat po svome izbjeljujućem svojstvu za kožu, pokušaj ga izbjegavati u beauty tretmanima jer je previše agresivan za tvoju kožu. Sok od limuna može isušiti kožu i uzrokovati određenu vrstu dermatitisa zbog sastojka koji reagira u kontaktu s UV zrakama. To nitko ne bi to poželio, zar ne? Ako već želiš malo posvijetliliti svoju kožu ili se riješiti pigmentacijskih mrlja, za to koristi namjenski proizvod.

Soda bikarbona

Ovo sredstvo korisno je za čišćenje mnogih kućanskih proizvoda, ali ne i za tvoje lice. Soda bikarbona će izvući ‘dobru’ kiselinu iz tvoga lica, povećati suhoću i u konačnici uzrokovati masniju kožu. Iako je na prvi pogled djelotvorna, dugoročno će oštetiti tvoju kožu.

Jaja

Namirnica je to koju smo svi barem jednom stavili na lice, ali stručnjaci ne preporučuju jaja redovito korisiti u beauty rutini. Naime, iako jaje nije samo po sebi opasno (štoviše, može zategnuti tvoju kožu), u kombinaciji s drugim sastojicima može izazvati negativnu reakciju. Možda je vrijeme da razmisliš o drugim proizvodima koji će ti biti od koristi u njezi lica, a koji sadrže potrebne i manje agresivne sastojke.

Lak za kosu

Ovo je i više nego jasno. Lak za kosu bi se trebao nanositi isključivo na kosu. Budući da sadrži određene kemikalije, drži ga podalje od lica. Kupi radije sprej za fiksalizaciju šminke ili puder kako bi tvoja šminka bila postojana.

Šećer ili sol

Osim za kuhanje, sol i šećer su odlični eksfolijanti za tvoje tijelo, ali ne i za lice. Ako pomiješaš malo kokosovog ulja sa smeđim šećerom, imati ćeš odlično piling sredstvo za tijelo. Ali neka ti ne padne na pamet to isto (grubo) sredstvo koristiti i za tvoje lice koje je dosta nježno.

Cimet

Mnoge beauty blogerice se kunu u moćno djelovanje ovog začina. Možda može pomoći u uklanjanju tvojih akni i tamnih mrlja, ali preporuka je definitvno ga izbjegavati. Maska od cimeta može izazvati isušivanje kože i crvenilo, a pretjerano korištenje čak i trajna oštećenja, smatraju dermatolozi.

Krema za stopala

Iako teško možemo povjerovato da bi kremu za stopala nanijeli na lice, nije na odmet da ti to napomenemo. Ta krema sadrži teške sastojke koji nisu namijenjeni za lice i ako ju naneseš na bilo koji drugi dio tijela, začepiti ćeš pore zbog kojih ćeš onda dobiti i akne.

Majoneza

Majonezu možete iskoristiti u kućnoj radinosti za svoju kosu kako bi bila sjajna i blistava, ali pokušajte odoljeti porivu da je stavite i na lice. Majoneza, baš ako i krema za stopala je preteška i može začepiti tvoje pore. Osim ako ne želiš imati prištiće, sačuvaj majonezu za kosu ili barem za jedan dobar sendvič.