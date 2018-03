Jesi li znala da tvoja odjeća (ne samo nezdrava hrana) može negativno utjecati na tvoje zdravlje

Foto: thinkstock

Jesi li znala da tvoja nova vesta koju si tek kupila i namjeravaš obući može zadati crvenilo ili osip? Dobro razmisli kada idući put budeš birala odjeću koju misliš kupiti jer te to može koštati zdravlja

Iako nam nema ništa draže nego uzeti pod ruku svoju najbolju prijateljicu i baciti se u shopping, moraš obratiti pažnju na sastav materijala, veličinu ili model kako ne bi (zbilja nepotrebno) ugrozila svoje zdravlje, piše Reader’s Digest.

Toksini u odjeći

Umjetni materijali poput poliestera prepuni su potencijalno štetnih kemikalija. Uvijek (ako možeš) izaberi pamučne odijevne predmete kako bi tvoja koža lakše disala i kako bi izbjegla nepotrebno izlaganje toksičnim kemikalijama. Osim pamuka dobra opcija su i vuna ili svila. One kroz kožu ulaze u tvoje tijelo, a tako i u tvoj krvotok. Nije nemoguće da zbog toga dobiješ čudan osip na tijelu ili druga oštećenja, primjerice na jetri.

Visoke pete

Iako u cipelama na petu možeš izgledati vitkije, one ti mogu prouzročiti određene estetske i zdravstvene tegobe. Osim bolova u nogama i žuljeva, nošenje visokih peta može uzrokovati skraćivanje lisnog mišića što može dovesti do loše cirkulacije.



Uske traperice

Ne zaustavlja samo korzet tvoju cirkulaciju. Par tvojih najdražih traperica može napraviti istu stvar, a ‘pokloniti’ će ti i otečene noge. Budi oprezna prilikom sljedećeg odabira skinny traperica.

Deterdžent za rublje

Crvenilo i osip na tvojoj koži može nastati od deterdženta za rublje. Boje i mirisi koji se nalaze u njemu, kao i u sapunu, sadrže kemikalije koje čiste i dezinficiraju, stoga ako uočiš neke promjene na koži nije ništa čudno jer su ti sastojci prilično agresivno za tvoju nježnu kožu. Možda bi bilo dobro da potražiš onaj za alergičare kako bi to izbjegla, a pogotovo ako si sklona ekcemima. Preporučujemo ti da ujedno tijekom sljedećeg pranja rublja na perilici uključiš opciju dodatnog ispiranja.

Odjeća koju ne pereš često

Zimski kaputi, šalovi i rukavice koje pereš uglavnom jednom u sezoni mogu sadržavati bakterije zbog kojih se možeš razboliti. Preporuka je da te zimske komade pereš jedanput tjedno.

Tange

Tange su uglavnom od umjetnog materijala, a budući da kroz sintetiku koža može teško disati, vlaga će se zadržavati što može dovesti do urinarnih i gljivičnih infekcija. Ne moraš odmah očajavati jer misliš kako bi trebala nositi one ‘babske’. Na tržištu ima zbilja velika ponuda jednako seksi gaćica i to onih pamučnih.

Pretjerano velike torbe

Kada nosiš na jednom ramenu veliku i tešku torbu automatski podižeš to rame prema gore radi uspostavljanja ravnoteže. To može dovesti do iskrivljene kralježnice, ali i bolova u vratu. U modi su ruksaci, pa probaj njih isfurati kao modni dodatak ili se odluči za neku manju torbicu koja će te prisliti da ne nosiš veliki teret.

Japanke

Japanke odbijaju izaći iz mode i to s razlogom. Jednostavne, praktičke i udobne prava su maskota ljeta, ali nisu tako dobre za tvoje noge. Kada hodaš u njima, naprežeš svoje nožne mišiće koji se mogu skratiti i utjecati na cjelokupnu ravnotežu.

Odjeća koja se ne gužva

Takva ‘čarobna’ odjeća sadrži formaldehin koji je poznat kao karcerogena tvar. Trebaš li dodatan razlog da ne kupuješ takav komad odjeće?

Odjeća iz second handa

I dok neki ne vide problem, drugi se zgražavaju. Bakterije, gljivice i drugi nametnici mogu se kriti u ovakvoj odjeći čije porijeklo zapravo ne znamo. Ako se odlučiš na kupnju u second hand dućanu, svakako ju dobro i temeljito operi.