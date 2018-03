Nova studija je pokazala da je čišćenje za žene štetno jednako kao i pušenje kutije cigareta dnevno, ali ne i za muškarce

Foto: Evi Van Cutsem / flickr

Otkrili su kako je kod žena – koje su čistile čak i povremeno ili su pak radile kao profesionalne čistačice – došlo do “ubrzanog” opadanja kapaciteta pluća

Nova studija je pokazala kako je čišćenje kuće za žene jednako štetno kao i pušenje kutije cigareta na dan, no isti ti proizvodi za čišćenje, navodno, nemaju nikakav ili barem ne tako ozbiljan utjecaj na zdravlje muškaraca, piše NZ Herald.

Znanstvenici su promatrali zdravlje pluća kod ukupno 6.235 žena i muškaraca – jednom na početku studije te zatim ponovno nakon 20 godina. Ljude koji su sudjelovali u istraživanju nakon 20 su godina pitali nekoliko konkretnih pitanja; jesu li čistili kuću, jesu li radili kao profesionalni čistači te koliko su često koristili tekuće proizvode za čišćenje kao i one u spreju.

Otkrili su kako je kod žena – koje su čistile čak i povremeno ili su pak radile kao profesionalne čistačice – došlo do “ubrzanog” opadanja kapaciteta pluća. To opadanje kapaciteta pluća kod obje grupe u istraživanju znanstvenici su usporedili s pušenjem 20 cigareta na dan otprilike 10 do 20 godina te su istraživači zatim upozorili kako čišćenje kod žena može “izazvati rizik po zdravlje njihovih dišnih puteva.”



Kod muškaraca nije došlo do ovakvog ozbiljno štetnog efekta

No, zanimljivo je da do ovakvog efekta nije došlo kod muškaraca koji su čistili – bilo da se radilo o profesionalnim čistačima ili pak onima koji su povremeno obavili neke kućanske poslove. Autori studije – među kojima su vodeći znanstvenici sa Sveučilišta u Bergenu – tvrde kako se u raznim proizvodima za čišćenje nalazi zabrinjavajuća količina štetnih tvari koje potencijalno mogu uzrokovati iritacije na plućima (ponajviše je tu riječ o izbjeljivaču i amonijaku).

Što se tiče korištenja sprejeva i tekućih sredstava za čišćenje , nije pronađena bitna razlika u štetnosti jedne ili druge vrste proizvoda, što je iznenadilo znanstvenike jer su očekivali veću štetnost kod proizvoda u obliku spreja.

“Kod žena koje redovito čiste kuće ili pak rade kao profesionalne čistačice došlo je do ubrzanog opadanja kapaciteta i funkcije pluća, što nam govori kako je izlaganje takvim aktivnostima i sredstvima potencijalan rizik za dugoročno zdravlje dišnih puteva kod žena”, napisali su znanstvenici te dodali kako ovakva izloženost potencijalno štetnim proizvodima s godinama može dovesti i do razvoja astme ili pak pogoršanja stanja kod onih koji su od nje već oboljeli.

Najštetniji su amonijak te izbjeljivač, koje bismo trebali izbjegavati što je moguće više

Posebno su se osvrnuli na “izbjeljivač i amonijak” koji su pronađeni u većini kućanskih proizvoda za čišćenje te tvrde kako i jedan i drugi mogu uzrokovati “fibrotične promjene na tkivu pluća” te ih tako s vremenom oštetiti.

Liječnica Cecile Svanes je izjavila: “Kratkoročni efekti kemikalija za čišćenje na oboljenje od astme su već dosta istraženi, ali nam nedostaje istraživanja dugoročnih efekata. Bojimo se da bi te kemikalije, koje iz dana u dan uzrokuju male promjene u dišnom sustavu, nakon godina i godina mogle rezultirati ozbiljnim opadanjem funkcije pluća.”

Kao što je spomenuto na početku, kod većine muškaraca koji su sudjelovali u ovom istraživanju nisu pronađeni isti štetni efekti na zdravlje dišnog sustava kao kod žena, a znanstvenici tvrde kako bi to moglo biti iz razloga što su muška pluća snažnija i otpornija na utjecaje spomenutih štetnih tvari, kao što su već i pokazala neka prijašnja istraživanja.

Pod posebnim su rizikom pojedinci koji već boluju od astme

No, s druge strane, ljudi koji već boluju od astme pod najvećim su rizikom od spomenutih proizvoda na bazi štetnih kemikalija. Doktorica Samantha Walker iz Velike Britanije tvrdi: “Proizvodi za čišćenje mogu biti toksični za ljude koji boluju od astme, s obzirom na to da često sadrže kemikalije koje mogu dodatno oštetiti dišne puteve, zbog čega su oboljeli skloniji češćim astmatičnim napadima. Duboko zabrinjavaju rezultati ovih istraživanja koji su pokazali kako, dugoročno, ovakvi proizvodi za čišćenje mogu ozbiljno naštetiti plućima oboljelih.”

Znanstvenici su također dodali kako bismo svi, a pogotovo oboljeli od astme, trebali koristiti što je moguće manje takvih štetnih proizvoda jer su za većinu poslova u kući dovoljne “obična voda i krpa” te da bismo trebali što je moguće više izbjegavati proizvode s opasnim kemikalijama u spreju i proizvode umjetnih mirisa. Također, preporučaju kako je, prilikom čišćenja, svaku prostoriju potrebno dobro provjetriti.