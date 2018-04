Muče vas osjetljivi zubi? Evo deset savjeta kako ih pravilno njegovati

Foto: Thinkstock

Pretjerana osjetljivost zubi česta je i nelagodna pojava. Budući da takvi zubi zahtijevaju posebnu pažnju i njegu, primijenite sljedeće praktične savjete i riješite problem

Iako osjetljivi zubi možda nisu najglamuroznija tema, ignoriranje ovog problema može ugroziti vaše zdravlje. Richard Marques, inače stomatolog brojnih celebrityja koji slovi za kralja osmjeha, podijelio je deset zlatnih savjeta koji će vam pomoći ako imate problema s osjetljivim zubima.

Zubna pasta za desenzibilizaiciju

Prebacite se na zubnu pastu za desenzibilizaciju koja sadrži kalijum nitrat. Aktivni sastojci blokiraju sitne rupice na površini zuba i djeluju kao štit koji će smiriti upaljeni živac.

Pazite na temperaturu

Izjegavajte napitke koji su previše vrući ili hladni. Ekstremne temperature potaknut će bol, stoga se držite napitaka sobne temperature i koristite mlaku vodu dok perete zube.



Koristite električnu četkicu

Pobrinite se da koristite mekanu ili električnu četkicu i nježnim kružnim pokretima četkajte zube. Agresivno pranje zubi može oštetiti zubnu caklinu, a zubi tako postaju osjetljivi.

Zaustavite škripanje zubima

Škripanje zubima dok spavate može biti još jedan razlog zašto imate osjetljive zube. U tom slučaju, posjetite stomatologa koji će vam izraditi udlagu za bruksizam, a koja će spriječiti daljnje oštećivanje vaših zubi.

Koristite vodicu za ispiranje usta

Osim paste za zube, vodice za usta uklanjaju nečistoće i ostale bakterijske naslage na zubima, a ujedno i osiguravaju svjež dah. One pomažu učvrstiti zubnu caklinu, a pogotovo one koje sadrže flourid. Izbjegavajte vodice s alkoholom jer one nisu za svakodnevnu upotrebu. Previše su agresivne za vaše osjetljive zube.

Koristite slamke

Pokušajte sve napitke piti uz pomoć slamke. Na taj način tekućina neće doći do vaših zuba, a bilo kakva potencijalna oštećenja ćete izbjeći.

Izbjegavajte kiselu i slatku hranu

Pokušajte izbjegavati jako kiselu hrane i pića, uključujući voće, ocat i alkohol. Visoki sadržaj šećera i kiselost mogu uzrokovati eroziju i oštećenje caklinu, budući da su oboje vodeći uzroci osjetljivih zuba i desni, piše Harper’s Bazaar.

Pričekate prije pranja zubi

Nakon što pojedete obrok, pričekajte barem pola sata prije nego uzmete četkicu u ruke. Zubnoj caklini ćete tako dati priliku da ojača. Ako to napravite prerano, kiselnu iz hrane će ući dublje u vaše zube što može dovesti do erozije.

Pazite kada izbjeljujete

Imate li osjetljive zube, bilo bi dobro da preskočite bilo kakva sredstva koja izbjeljuju vaše zube. No, zato možete korisiti ona sredstva na prirodnoj bazi, poput kokosovog ulja kako bi vaš osmijeh bio blistav.

Bolja oralna higijena

Temeljita oralna higijena je najbolji način borbe protiv osjetljivih zuba. Četkajte sa zubnom pastom, koristite zubni konac barem dva puta dnevno. Uz to, svakih šest mjeseci dogovorite termin za pregled kod stomatologa kako biste na vrijeme izbjegli neželjene posljedice.