Obožava jogu, trčanje, vino i pržene krumpiriće, koje si voli priuštiti s vremena na vrijeme

Meghan Markle, buduća supruga britanskog princa Harryja i bivša Hollywoodska zvijezda, već je nekoliko puta govorila o svojim prehrambenim navikama te o načinima koji joj pomažu da ostane u najboljoj mogućoj formi. Meghan je visoka 171 centimetar i danas ima 50 kilograma, a svi se pitaju, kako joj uspijeva uvijek održavati ovako besprijekornu liniju?

Za početak su tu njene prehrambene navike, koje se zaista trudi držati pod kontrolom. Kako obožava kuhati, što je također već nekoliko puta naglasila, češće jede doma nego po restoranima, a neki njen klasičan dnevni jelovnik sastoji se od, redom:



Prehrana

Tople vode s limunom nakon buđenja, zobene kaše s bananama i agavinim sirupom za doručak, salate s nekim proteinom za ručak, jabuke i maslaca od badema s malo morske soli za užinu, zelenog čaja ili zelenog soka za još jednu užinu i tjestenine s tikvicama, parmezanom i čaše vina za večeru.

Naravno, nije joj svaki dan baš ovakav. Ponekad se, kaže, voli i počastiti, a kad su joj takvi, opušteniji dani, njen dnevni jelovnik izgleda nekako ovako:

Za doručak pojede omlet sa svježim začinima, tostom i sirom, za ručak ribu ili plodove mora s tu i tamo malo prženih krumpirića, a za večeru bira neku ribu.

A upravo prženi krumpirići su ono na što je posebno slaba. “Najviše patim na pržene krumpiriće i vino”, izjavila je svojedobno za Delish.

Vježbanje

Što se vježbanja i rekreacije tiče, Meghan je oduvijek bila velika zaljubljenica u trčanje i jogu, a osim što je pritom isklesala svoje tijelo, jogom i trčanjem vježbala je i svoj um. “Obožavam intenzivne satove joge, pogotovo kad u pozadini svira hip hop glazba i kad se nalazimo u nekoj tamnoj sobi prepunoj mirisnih svijeća. Obožavam to! Vježbam jogu i do nekoliko puta tjedno, a najčešće je to hot joga”, izjavila je Meghan.

Kad je trčanje u pitanju, ono joj na neki način služi kao bijeg od stvarnosti i problema, barem nakratko. “Trčanje mi je oduvijek bilo omiljeni oblik meditacije i cijenim trčanje zato što mi pomaže da malo opustim misli”, rekla je.