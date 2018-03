Liječnici su konačno potvrdili: Menstrualni grčevi bolni su poput srčanog udara

Foto: thinkstock

Profesor reproduktivnog zdravlja John Guillebaud potvrdio je kako su njegove pacijentice menstrualne grčeve najčešće opisivale upravo “sličnima srčanome udaru”

Iako mi žene jako dobro razumijemo koliko menstruacija i menstrualni grčevi mogu biti bolni i nepodnošljivi i iako je te bolove moguće opisati kao one koji bi nastali da vas netko satima udara u trbuh, isto to objasniti ljudima koji nemaju menstruaciju (okej, da, muškarcima) može biti prilično komplicirano.

Kao što vjerojatno i sama znaš, ponekad nam je najlakše prešutjeti i niti ne pokušavati to objasniti svojim kolegama ili prijateljima, pa radije trpimo bolove i čekamo da prođu. No, možda to konačno više neće biti potrebno.



Znanstvenici su konačno potvrdili

Naime, znanstvenici su menstrualne grčeve, koji se još nazivaju i dismenoreja, prema boli koju izazivaju okarakterizirali gotovo jednakima kao i srčani udar, piše Elle. Profesor reproduktivnog zdravlja sa Sveučilišta u Londonu, John Guillebaud, potvrdio je kako su njegove pacijentice bol prilikom menstruacije i menstrualne grčeve najčešće opisivale upravo “sličnima srčanome udaru”.

I, ovo nam se ipak čini mrvicu boljim korakom od onoga što smo doživljavale do sada, kad su nam liječnici prepisivali klasične tablete protiv bolova koje bi nam trebale biti sasvim u redu. Također, lijepo je imati ovakvu konkretnu usporedbu s obzirom da ni jedna od nas koja je iskusila tu bol vjerojatno ne želi da je se naziva ‘histeričnom’ ili ‘preosjetljivom’.