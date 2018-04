Konzervirana hrana, pogotovo tuna, može oštetiti vaš probavni sustav

Foto: Amarita

Razmislite dva puta prije nego što u trgovini posegnete za pakiranjem tune u konzervi

Sljedeći put kad se odlučite za konzerviranu hranu, kao što je kukuruz, tuna ili šparoge, razmislite dva puta. Takvi proizvodi mogu sadržavati cink koji može potencijalno oštetiti vaš probavni sustav, upozoravaju istraživači. Rezultati istraživanja su pokazali kako nanočestice cinkovog oksida prisutne u konzerviranim proizvodima, a koje se obično smatraju dobrim za antimikrobna svojstva, mogu negativno utjecati na način djelovanja probavnog trakta, piše News18.com.

Najveća količina cinka u konzervi tune

Naime, istraživači su otkrili da konzervirana hrana može sadržavati i do 100 puta veću količinu cinka od one koja je preporučena za dnevno unošenje. Utvrđeno je da ta najveća količina cinka prisutna upravo u konzervi tune. “Cink u visokim dozama može promijeniti način na koji vaše crijevo apsorbira hranjive tvari “, rekla je Gretchen Mahler, profesorica na Sveučilištu Binghamton u New Yorku.

“Cink ima tendenciju da se taloži na stanicama gastrointestinalnog trakta i uzrokuje smanjenjene apsorpcije hranjivih tvari”, dodala je Mahler.

Također, može utjecati na unutrašnje organe i učini ih propustljivijim za toksine koji onda lakše ulaze u krvotok, upozoravaju stručnjaci. Velike količine cinka u organizmu izazivaju pad željeza i glukoze, a dugoročno konzumiranje u većim količinama može imati ozbiljne posljedice na zdravlje.