Kakve je to obrve u 90-ima imala Kim Kardashian? Mama je razotkrila njenu malu beauty katastrofu

Sva sreća, njene obrve danas nisu nimalo slične ovima s fotke koju je objavila Kris

Danas je Kim Kardashian jedna od najpoznatijih žena na svijetu i njeno beauty carstvo, kao i njen izgled i beauty trikovi koje koristi, često su nam inspiracija i cilj kojim se vodimo kad su šminka i ljepota u pitanju. No, iako nam se to iz današnje perspektive možda može učiniti nemogućim, i Kim je imala svoje neugodne i čudne beauty trenutke, baš kao i mi same tamo 90-ih i 2000-ih, ali jednostavno moramo okriviti tadašnje beauty trendove i standarde koji su, blago rečeno, bili zaista kriminalni.

No, dokle god te stare fotke držimo u tajnosti i sve one olovkom porubljene usne i gotovo do kraja počupane obrve (kao i sve ostale katastrofe) čuvamo jedino u vlastitom sjećanju – sve je u najboljem redu. I nama je to prilično jednostavno s obzirom da nismo javne osobe, barem ne u smislu u kojem je to Kim Kardashian, pa ćemo te neugodne beauty trenutke zaista i moći zadržati za sebe. Ipak, ona to ne može. A onda joj još i njena obitelj malo odmogne i eto ponovnog buđenja katastrofe.



Mala beauty katastrofa 90-ih

Naime, Kimina mama, Kris Jenner, prije nekoliko je dana na svom Instagramu objavila staru fotku sa svojim kćerima, piše Glamour Magazine, a Kimine obrve na toj fotki prikazuju sve razmjere beauty katastrofe 90-ih godina…

Na svu sreću, Kim je ‘pustila’ obrve da joj ponovno narastu i sad ponosno pokazuje svoje tamne, guste obrve kakve uglavnom trenutno i jesu hit, ali sigurno joj je bilo ipak mrvicu neugodno kad je vidjela ovu fotografiju. Ups…