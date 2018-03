Jessica Biel glumi u urnebesnom videu koji uključuje promatranje njezine vagine i pričanje s prijateljicom o tome

Foto: youtube

Jessica Biel je na zanimljiv način progovorila o važnim problemima

Jessica Biel i komičarka Chelsea Handler u videu vode zanimljiv razgovor o svojem tijelu, točnije o vagini, a sve ima vrlo važnu poruku, piše Bustle. Smiješno je i poučno sa zgodnim glumicama u glavnim ulogama koje odgovaraju na pitanje “što je vulva?”

Ne bi se trebale sramiti svojeg tijela

Videom se želi pokazati koliko je važno da sve pazimo na svoje tijelo i uočavamo promjene koje nam se događaju. Zove se Take a Little Look-See, a upravo to i je glavna misao, pogledaj i vidjet ćeš. Video započinje kad komičarka uđe u sobu i želi posuditi čarape od Biel, ali je uhvati u nezgodnom položaju, dok si u zrcalu gleda vaginu. Dvije se žene prepiru oko toga koji je izraz točniji, vulva ili vagina,a zapravo je važna sama poruka da se žene ne bi trebale sramiti istraživati svoje tijelo.



Ovo nije prvi puta da se Biel uključila u ovakvu vrstu kampanje. Prije tri godine je sudjelovala u kreiranju videa o seksualnom zdravlju i sigurnom seksu. O samoj temi kaže kako se uvijek smatra sramotno pričati o svojem tijelu i proučavati ga, a ne bi trebalo biti tako.