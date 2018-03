Evo koliko često biste se trebale šišati obzirom na vašu dužinu kose

Foto: Thinkstock/Ilustracija

Znamo da je teško baš svaki mjesec izdvojiti novce za šišanje i frizuru, a ponekad nam je jednostavno žao skratiti kosu. No, određena pravila ipak postoje, a sve ovisi kakvu dužinu kose imate

Šišanje je poput vježbanja. Stalno odugovlačite, ali kada je gotovo osjećaj je sjajan pa se pitate zašto ste to toliko odgađale. Iako odlazak u frizerski salon možda i nije na listi prioriteta, važan je dio brige i njege o sebi. “Šišanje može imati terapeutski učinak, pa ako se osjećate potišteno, zakažite termin kod frizerke”, smatra Rutger, frizer za brojne slavne osobe, piše Well and Good.

Krajnje vrijeme za odlazak kod frizera je kada primjetite ispucale vrhove i kada vam je kosa posve beživotna i suha. “Kada se ošišate to je kao da ste si kupili novu odjeću. Kada nosite nešto novo to će vam povećati samopuzdanje i jednostavno ćete se osjećati bolje”, kaže Rutger. To je zbilja dovoljan razlog da posjetite frizera.

Kratka frizura

Imate li kratku frizuru potrebno ju je češće šišati. Preporuka je svaka tri tjedna. Iako je kosi potrebno mjesec dana da naraste 1,5 centimetar, za oblikovanje kratke frizure potrebno je nešto malo više vremena kako bi zadržala svoju formu. Naime, slojevi kose su kraći pa se promjene brže primjećuju.



Kosa do ramena

Budući da je najvažniji aspekt bilo koje kratke kose zadržati njezin oblik, ako imate kosu do ramena važno je redovito se šišati svakih šest tjedana.

Srednje duga kosa

Imate li ovakvu dužinu kose, ne morate se toliko brinuti oko zakazivanja termina kod frizera. Ispucale vrhove potrebno je odrezati svakih osam tjedana. Primjetite li ispucale i suhe vrhove koji se lako lome, odmah posjetite svoga frizera.

Duga kosa

Ako imate zdravu kosu koja nije oštećena, ne trebate ju često šišati. Sretnice s dugom kosom mogu izdržati čak i tri mjeseca do odlaska u frizerski salon, a tada ju je dovoljno samo malo podrezati.