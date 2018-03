Foto: thinkstock

25-godišnjak je, prije nekoliko godina, bio suspendiran s fakulteta nakon što ga je jedna djevojka optužila da ju je silovao te je za to i proglašen krivim. Sada, godinama kasnije, odlučio je za The Cut ispričati svoju stranu priče

“Vraćao sam se s partyja i našli smo se na putu do moje zgrade – u kojoj je i ona živjela. Bili smo u dizalu i jednostavno se dogodilo, počeli smo se ljubiti. Oboje smo bili prilično pijani, pa je ona, umjesto u svoj, otišla sa mnom u moj stan. Došli smo do ‘druge baze’, zadovoljavali smo se rukama. Upitao sam je želi li se seksati, ili sam joj možda rekao “Daj, ajde!” Rekla je da joj se sviđam, ali da to jednostavno ne može učiniti. I bila je vrlo, vrlo jasna. Zatim smo legli na pod i počeli se trljati jedno o drugoga. Ja sam spustio bokserice, a ona je odmaknula gaćice u stranu. I onda je sve postalo čudno. Učinilo joj se da sam tada automatski ušao u nju. Bila je u popriličnom šoku – a ja sam bio u šoku zbog njezine reakcije. Inače sam iznimno empatična osoba. Odmah prepoznajem kad se netko ne osjeća ugodno, tako da sam se odmah maknuo s nje. Počeo sam se trijezniti i shvatio da ona uopće nije moj tip. I bio sam pomalo idiot. Rekao sam joj samo: “Okej, ja sad idem na spavanje.” Još jedna pogreška je bila ta što sam joj lagao kako se zovem, zato što sam se prije toga spetljao s njenom dobrom prijateljicom.

Ostavila je svoje stvari u mom stanu, a sljedećeg se jutra vratila s prijateljicom kako bi ih pokupila. Izgledala je preplašeno. Mogao sam joj poslati poruku nakon svega što se dogodilo, ali nisam to napravio. Nije mi bila previše privlačna, i zbog toga sam se prema njoj ponašao na način na koji nisam smio: Ne želiš se seksati? Okej, onda idem spavati. U svojoj je prvoj izjavi rekla kako se, nakon što je došla u moj stan, jednostavno onesvjestila. Mislim da ju je pogodilo to što sam je odbio na onaj način, pa je samu sebe uplela u neke crne misli.

Slučaj je došao na red pet ili šest mjeseci nakon svega. Kad sam čitao njenu izjavu, shvatio sam da je iznimno inteligentna; njene retoričke vještine bile su toliko dobro razvijene… Pomislio sam; Oh, sranje, nemam apsolutno nikakve šanse da ovoj curi dokažem da ja to nisam napravio. Rekla je da je sve bilo u redu i s pristankom, sve dok odjednom nisam ušao u nju. No, zatim je inzistirala da sam manijakalno isplanirao čitavu stvar, točnije – da sam je planirao mjesecima unaprijed. Aludirala je na onu riječ na S – ne mogu to ni izgovoriti… No, iz dubine svoga bića znao sam da se to nikada nije dogodilo.



Uz dokaze, imao sam 51 posto šanse da me proglase krivim. I proglasili su me krivim

Otišao sam na poligrafsko testiranje u jednu od najboljih poligrafskih tvrtki u zemlji – i prošao. Čak sam predložio da bih i njoj mogao platiti odlazak na poligraf, ali čini mi se da joj to nitko nikada nije spomenuo.

Način na koji funkcionira naše civilno pravo je sljedeći – možda nije istina da se nešto dogodilo, ali ipak postoji veća šansa da se dogodilo nego da se nije dogodilo, koliko god čudno zvučalo. Ako postoje bilo kakvi dokazi, optuženi je 51 posto kriv i toliki je postotak šanse da se incident dogodio. I iako i dalje poričem da sam to napravio, osjećam se loše zbog nje – žao mi je da je iz našeg susreta izvukla ovakvo nešto.

Tijekom suspenzije s fakulteta otišao sam u Indiju na nekoliko mjeseci. Učio sam ih engleski jezik i volontirao u programima za osnaživanje žena. U Indiji, muškarci i dalje prolaze nekažnjeno ako maltretiraju i tuku svoje žene…

Naučio sam da se više nikad ne smijem igrati sa ženama

To mi je iskustvo otvorilo oči. I naučilo me da se više nikad ne smijem ovako igrati sa ženama. Priznajem, na fakultetu sam bio pomalo ženskaroš. Često sam spavao s raznim ženama. I, statistički gledano, nekako je očekivano da ćeš kad tad naići na neku koja je … Ne želim reći luda, ali mogao bih reći kompleksna, jer ja sam itekako svjestan da tada nisam učinio ništa što je protuzakonito.

I dalje, ipak, krivim samoga sebe, a ponekad sam jednostavno ljut. Čak sam htio podnijeti prijavu protiv nje, no, na kraju dana, nisam htio da se moje ime povezuje sa seksualnim prekršajem. I ja čvrsto vjerujem kako je većina žena, koje su nekad nekoga optužile za seksualno nasilje, zaista i bila seksualno napastovana. Na svijetu postoje mnogi muškarci koji jednostavno žele ispuniti svoje tjelesne potrebe – često sam bio u društvu istih. Dok mi se sve ovo događalo, bliska je prijateljica bila silovana od strane svoga dečka. Napisao sam mu: “Jeb*no ću te smrviti ako je samo još jednom pipneš.” Izbacili su ga s fakulteta. Ili suspendirali.

Kad sam se sam vratio na fakultet, više od svega zanimalo me to da se napokon skrasim. U tom sam razdoblju bio u ozbiljnoj vezi. I danas imam prekrasnu djevojku koja je itekako snažna. Danas izlazim sa snažnim ženama. Htio sam da nam Hillary bude predsjednica. I smatram kako samo slabi muškarci mogu poželjeti nauditi ženama”, ispričao je za The Cut.