Donosimo beauty trendove za proljeće: Vraća se plavo sjenilo, tuš s oštrim rubovima i highlighter u novoj nijansi

It feels like I haven’t done my makeup in YEARS! Get ready to go through my archives ✨ Details- E Y E S H A D O W: @toofaced #tfpeachesandcream L A S H E S: @lorealmakeup #lashparadisemascara B R O W S: @anastasiabeverlyhills #dipbrowpomade in dark brown F O U N D A T I O N: @colourpopcosmetics #nofilterconcealer in 40 golden with @maybelline #fitmeloosefinishingpowder in medium (my new fave) C O N T O U R: #anastasiabeverlyhills #anastasiacontourkit in light/medium B L U S H: @elfcosmetics #elfblushpalette in dark H I G H L I G H T: @hardcandylife #rosegoldhighlighter L I P S: #colourpop #ultramattelip In perky • • • • • #underratedmuas #wakeupandmakeup #featuremuas #undiscovered_muas #undertheradar_makeup #under_ratedmakeup #makeuprevue #makeupartistworldwide #makeupslayageworldwide #shoutoutarp #colourpopme #toofaced

A post shared by M I C H E L L E (@michymakesup) on Oct 4, 2017 at 9:30am PDT