Čini se da teže gubimo kilograme ako smo niske, a sve zbog ovog razloga

Foto: Flickr

Visina zapravo jako utječe na trošenje kalorija

Svjesne smo toga da gubitak kilograma ovisi o mnogo faktora, na one koje možemo utjecati i na one koje ne možemo. No, nije nam palo na pamet zašto uporno ne možemo skinuti tih par kila koje smo si zacrtale.

Naime, Craig Primack, ravnatelj udruge Obesity Medicine Association, tvrdi da niži ljudi imaju sporiji metabolizam, zbog čega sporije mršave. “Stopa bazalnog metabolizma prosječne žene (BMR) je oko 1.400 kalorija dnevno. Dakle, ako leži u krevetu 24 sata, izgubit će 1.400 kalorija. Ali žene niže od pet stopa (oko 152 cm) gube 1.200 kalorija, dok neke od 177 cm gube 1.750 kalorija”, objasnio je Primack.

Na gubljenje kalorija utječe i veličina organa





Iz ovoga možemo zaključiti da visina zapravo dosta utječe na gubljenje kila jer niži ljudi imaju manje osnovne mase koja uključuje mišiće, kosti i organe. Dakle, što su mišići manji, to se manje troše kalorije, navodi Her.

Osim toga, istraživanje na PLOSE OONE-u tvrdi da je veličina unutarnjih organa jedan od glavnih čimbenika u određivanju stope bazalnog metabolizma. Ako ste niski, imate manje organe i ne trebate protrošiti puno energije da biste ih održavali.